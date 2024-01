Con le nuove puntate di Un posto al sole previste dal 15 al 19 gennaio in prima visione assoluta Diego non riuscirà a perdonare Ida dopo aver scoperto che la donna lo ha ingannato, tenendolo all'oscuro della verità legata al suo passato e alle scelte che fece per suo figlio.

Viola, invece, si mostrerà sempre più in crisi dato che suo figlio Antonio continuerà ad assumere un comportamento ostile nei suoi confronti e la donna gestirà la situazione con sempre più difficoltà.

Diego non può perdonare Ida: anticipazioni Un posto al sole dal 15 al 19 gennaio

Dopo essere andato in Polonia per mettersi sulle tracce di Ida, Diego ha scoperto come stanno realmente le cose, venendo a conoscenza del segreto che la donna gli ha nascosto per tutto questo tempo.

Il figlio di Raffaele, quindi, scoprirà che Ida ha un figlio e che lo ha venduto per far fronte ai suoi problemi di natura economica. Una grande delusione per il ragazzo che fino a poco tempo fa sognava di poter costruire una nuova storia d'amore con la donna che gli aveva rapito il cuore.

Adesso, invece, Diego non riuscirà a far finta di nulla e si renderà conto di non essere in grado di perdonare Ida per queste menzogne, nonostante suo padre provi a convincerlo a non essere particolarmente duro nei confronti della donna.

Viola in crisi per la situazione di suo figlio Antonio

Le anticipazioni della soap opera fino al 19 gennaio, inoltre, raccontano che Viola sarà sempre più preoccupata per gli atteggiamenti assunti in casa da suo figlio Antonio.

La donna non riuscirà più a gestire tale situazione, dato che il bambino si rifiuterà di obbedire alle direttive della mamma e si metter di traverso per ogni piccola cosa.

Tutto ciò spingerà Viola a dover intervenire al più presto e per tale motivo la donna chiederà aiuto anche al suo ex compagno Eugenio Nicotera, con la speranza che insieme possano cercare di trovare un punto di incontro per far sì che Antonio la smetta di assumere questo tipo di atteggiamento.

Antonio aveva scoperto della tresca tra sua mamma Viola e Damiano negli episodi precedenti

Nelle puntate precedenti della soap opera il piccolo Antonio aveva scoperto della relazione in corso tra sua madre e Damiano e non l'aveva presa affatto bene.

Il bambino, infatti, era già reduce da un periodo particolarmente difficile in cui era stato informato della fine del matrimonio tra i suoi genitori.

Scoprire che sua madre aveva intrapreso una storia d'amore con il poliziotto, padre del suo migliore amico, lo aveva lasciato profondamente turbato al punto da iniziare ad assumere un comportamento sempre più spigoloso e a tratti aggressivo nei confronti di Viola.