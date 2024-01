Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per le novità sul percorso di Ida Platano, la quale si mostrerà sempre più vicina e complice con il cavaliere Mario. Il tronista Cristian, invece, ammetterà di essere stufo dei comportamenti di Virginia che deciderà di non presentarsi in studio.

Ida e Mario sempre più complici e vicini nelle prossime puntate

Ida Platano deciderà di andare avanti dopo la segnalazione che è arrivata in studio su Mario, secondo cui si sarebbe sentito con un'altra donna durante il percorso nel programma.

Il cavaliere chiarirà la propria posizione e si dirà pronto addirittura a lasciare il programma per l'errore che ha ammesso, ma Ida lo convincerà a non mollare.

Nel corso dei prossimi appuntamenti la tronista si mostrerà anzi sempre più vicina a Mario: la complicità tra i due non passerà inosservata e si concederanno diversi momenti di ballo insieme.

Cristian stufo dei comportamenti di Virginia

Le anticipazioni del talk show di gennaio rivelano che si parlerà anche di Cristian, il quale sarà protagonista di una esterna con Valentina e non potrà nascondere il feeling con la ragazza, che è riuscita a conquistarlo in primis per il suo carattere.

Successivamente il tronista porterà in studio dei regali di Natale sia per Valentina che per Virginia ma, quest'ultima, non sarà presente: a questo punto Cristian ammetterà di essere stufo del suo comportamento, dato che non ci sarebbero delle spiegazioni logiche dietro a questa assenza.

Per questo motivo, quindi, il tronista affermerà che non andrà a riprenderla per convincerla a rientrare in studio, augurandosi che possa tornare di sua spontanea volontà.

Un riepilogo sul complicato percorso tra Virginia e Cristian

Non è la prima volta che Virginia assume un atteggiamento del genere durante percorso che sta portando avanti a Uomini e Donne con il tronista Cristian

In precedenza, la ragazza aveva minacciato di abbandonare il programma e aveva anche temporaneamente lasciato lo studio dopo aver visto dei filmati di Cristian in teneri atteggiamenti con l'altra pretendente Valentina, andando su tutte le furie.

Cristian, però, aveva scelto di chiederle di non mandare all'aria il loro percorso e di ritornare in studio per continuare a conoscersi. Questa volta, invece, sembrerebbe essere lui a non voler compiere passi avanti nei confronti della ragazza.