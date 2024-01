Gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne in onda su Canale 5 rivelano che Beatriz si lascerà andare a una confessione del tutto inaspettata nello studio del talk show.

Dopo una accesa discussione con Tina, che la accuserà di porre un po' troppo l'accento sui traumi che avrebbe subito in passato, la ragazza deciderà di raccontarsi a cuore aperto.

La corteggiatrice racconterà di una esperienza difficile vissuta in passato e che l'ha profondamente segnata al punto che Maria De Filippi deciderà di intervenire e le prometterà di non mandare il suo racconto in onda.

Tina ai ferri corti con Beatriz nelle prossime puntate del talk show

Brando e Beatriz saranno protagonisti di una nuova esterna durante la quale il tronista non sarà particolarmente entusiasta e tra i due non scatterà neppure un bacio.

In studio nascerà una accesa discussione, tanto che Tina prenderà la parola per puntare il dito contro la ragazza, contestandole il fatto che abbia posto eccessivamente l'accento su quelli che sarebbero i traumi che ha subito in passato.

"Hai vent'anni, quali altre esperienze hai potuto avere?", sono le parole che l'opinionista rivolgerà alla corteggiatrice, che non riuscirà a trattenere le lacrime dopo questo acceso affronto.

Maria taglia il racconto di Beatriz: anticipazioni Uomini e donne

A quel punto Beatriz deciderà di raccontare una difficile esperienza appartenente al suo passato e che l'ha profondamente segnata.

Senza trattenere il pianto Beatriz si lascerà andare a questa confessione, al punto che Maria De Filippi deciderà di intervenire in prima persona.

La conduttrice la rassicurerà dicendole che in fase di montaggio avrebbe fatto tagliare il momento del suo racconto doloroso.

La scena, quindi, sarà censurata dalla messa in onda televisiva del programma, così da evitare di spiattellare pubblicamente in video il racconto della giovane corteggiatrice.

I fan tifano per la coppia Brando-Beatriz

Un percorso quello tra Beatriz e Brando caratterizzato da numerosi alti e bassi nel corso di questi mesi, durante i quali la ragazza ha più volte minacciato di andare via dal programma per via di alcuni comportamenti non proprio positivi del tronista: una volta Beatriz si è anche auto eliminata.

Eppure, secondo i fan social della trasmissione, dietro questi tira e molla si celerebbe un forte interesse da parte di entrambi e una passione che potrebbe portare Brando a chiudere il suo percorso proprio con Beatriz.