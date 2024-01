Aria di tempesta in Un posto al sole con le prossime puntate in onda dal 15 al 19 gennaio che si concentreranno sulla famiglia Sartori-Cirillo. Tutto avrà inizio quando la giovanissima Irene inizierà ad accusare un profondo malessere, finendo per impensierire mamma Serena e papà Filippo.

Nel frattempo Diego farà rientro a Napoli dopo essere andato in Polonia dall'amata Ida. Ma quando Giordano e suo padre Raffaele scopriranno il passato della ragazza, i problemi lieviteranno.

Il malessere di Irene preoccupa i suoi genitori

Guido punirà Mariella sul lavoro, scatenando l'ira della donna che non esiterà a contraccambiare l'atteggiamento ostile a casa.

Il vigile Del Bue penserà di pubblicare sui social una lettera di scuse ma finirà per peggiorare la situazione.

La giovane Irene invece inizierà ad attraversare una fase delicata e di profondo malessere, in cui farà capricci e sarà nervosa. Serena e Filippo non potranno che allarmarsi per il comportamento della figlia, chiedendosi se si tratti di una fase passeggera o se c'è sotto qualcosa di più grave.

Ipotesi su cosa sta accadendo a Irene

Nelle prossime puntate di Upas Irene sarà nuovamente al centro dell'attenzione. Per la giovane ragazza ha inizio un periodo di trasformazione interiore, per questo motivo non è da escludere che le stia accadendo qualcosa di grave.

Il suo comportamento capriccioso e nervoso potrebbe dipendere dalla tipica fase adolescenziale ma non è detto: saranno Serena e Filippo a dover affrontare questo percorso, nel bene o nel male.

In tutto questo va ricordato che la piccola soffre di una rara malattia genetica che le è stata diagnosticata alcuni anni fa.

Diego deluso da Ida, Marina e Ferri riescono a manipolarla di nuovo

Diego e suo padre invece indagheranno sul passato di Ida, scoprendo che ha dato alla luce un bambino per poi cederlo in cambio di denaro.

Deluso da quanto appreso, Diego affronterà la ragazza, ma Raffaele lo inviterà a riflettere prima di prendere una decisione sulla faccenda.

Nel frattempo Roberto e sua moglie torneranno alla carica, proponendo a Ida qualcosa che la ragazza ingenuamente faticherà a respingere. E quando Diego e Raffaele verranno a sapere che Ida ha nuovamente ceduto a Marina e Ferri, saranno ostili nei confronti dei due coniugi, rei di averla manipolata.

E se quest'ultima inizierà a sentirsi messa da parte nella vita di Tommaso, Roberto farà terra bruciata attorno a Raffaele.

Nunzio nei guai a causa di alcuni tizi loschi

Spazio anche a Viola e Damiano. La relazione tra i due ha mandato in crisi il rapporto tra Bruni e suo figlio Antonio, al punto che nelle nuove puntate vedremo il ragazzino comportarsi ancora freddamente con la madre. E mentre Viola dovrà capire se accettare o meno una proposta di lavoro il suo ex marito Eugenio si renderà conto di essere interessato alla collega Lucia Cimmino.

La serata della pizza poi finirà per sorprendere Nunzio, il quale si ritroverà a dover placare gli animi di alcuni clienti poco raccomandabili. Una volta che la situazione tornerà ad essere tranquilla all'interno del caffè Vulcano, Nunzio scatenerà però su di sé un grave pericolo.