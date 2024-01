Una telefonata da parte di Roberto potrebbe mettere in allarme Magdalena nelle prossime puntate di Un posto al sole. La zia di Ida grazie a Ferri riuscirebbe così a impedire a Diego di rintracciare la ragazza portandola via dalla casa di famiglia e rinchiudendola in un altro posto. Il figlio di Raffaele ha capito che Ida è in pericolo e il suo arrivo in Polonia segnerà una svolta nella complicata vicenda che vede protagonista la madre di Vittorio. Nonostante tutto i piani di Marina e Roberto potrebbero avere le ore contate.

Il viaggio in Polonia di Diego e Raffaele mette tutto in discussione

Importanti novità che riguardano la prigionia di Ida arriveranno nelle prossime puntate. Diego partirà con Raffaele per la Polonia, e per Marina e Roberto inizierà una corsa contro il tempo per impedire al ragazzo di rintracciare Ida. I Giordano riusciranno ad arrivare a casa Kovalenko, ma non troveranno Ida, quindi è probabile che Roberto riesca ad avvisare per tempo la zia Magdalena. Grazie alla telefonata di Ferri, la donna e il figlio potrebbero portare la madre di Tommaso in un luogo segreto riuscendo a vincere ancora una volta. Nel frattempo anche Marina e il marito raggiungeranno la Polonia e saranno preoccupati per come potrebbero andare a finire le cose.

Marina e Roberto sulle tracce di Diego e suo padre

Ida temerà per la vita di Diego e Raffaele, che non riusciranno in nessun modo a trovarla. Marina e Roberto fino a questo momento si sono rivelati spietati pur di raggiungere i loro obiettivi, ma certamente non avranno nessuna intenzione di fare del male a Diego. Il problema, però, sarà gestire i Kovalenko, che non si rassegneranno all'idea di perdere i privilegi economici conquistati grazie alla prigionia di Ida e potrebbero diventare pericolosi.

Cosa decideranno di fare Marina e Roberto una volta in Polonia? I due si metteranno certamente sulle tracce di Raffaele e il figlio per assicurarsi che a loro non succeda niente di male, ma non è detto che tutto si risolva in modo pacifico.

Possibile accordo tra Marina e Diego per far tornare Ida in Italia

L'unica cosa certa è che il piano di Marina e Roberto dovrà subire necessariamente una battuta d'arresto.

Diego non sarà disposto a tornare in Italia senza risposte concrete e quindi potrebbe mettersi seriamente nei guai con la famiglia di Ida. Non si esclude che, messi alle strette. Ferri e la moglie siano costretti a rivelare a Diego tutta la verità su Tommaso e in questo caso dovrebbero assumersi tutta la responsabilità delle loro azioni. Marina e Diego potrebbero anche raggiungere un accordo che permetterebbe a Ida di tornare in Italia e restare accanto al suo bambino senza nessuna denuncia.