Negli episodi di Un posto al sole in onda dall'8 al 12 gennaio, Diego e Raffaele partiranno alla volta della Polonia per cercare Ida. Marina e Roberto andranno pure loro con l'intento di fermare i due Giordano. Inoltre Micaela deciderà di fare la guerra a Mariella in quanto non tollererà le sue intromissioni, mentre Nunzio proverà a dimenticare Rossella e tornerà a frequentare l'architetto Diana.

Luca torna ad avere delle amnesie

Diego sarà sempre più preoccupato dopo essere riuscito a mettersi in contatto con Ida. L'uomo proverà a capire cosa è successo alla persona che ama e sarà propenso a chiedere spiegazioni ai coniugi Giordano, i quali sono appena tornati dal viaggio a Londra.

Roberto e Marina proveranno ad illustrare la situazione, ma Diego non crederà a quanto ascoltato ed insieme a Raffaele partiranno alla volta della Polonia per cercare Ida. Quest'ultima sarà prigioniera della zia Magda e non riuscirà a scappare.

Nel frattempo Giulia si troverà in Sicilia da Angela e Franco e nello stesso momento Luca avrà delle amnesie. In tutto questo Filippo proverà a mediare tra Michele e Micaela, in quanto il loro rapporto professionale sarà sempre più burrascoso. Nunzio invece cercherà di scordare Rossella e ricomincerà a vedersi con Diana, la quale però ha iniziato ad uscire con altre persone.

Giulia sprona Clara ad accettare il lavoro presso il Centro di Ascolto

Roberto verrà a conoscenza tardivamente che Diego e Raffaele in realtà sono andati in Polonia per cercare Ida e pertanto insieme a Marina, decideranno di raggiungerli.

I due Giordano troveranno l'abitazione della ragazza e potrebbero essere in pericolo, ma non riusciranno a vederla. Diego però si mostrerà determinato a riunirsi alla sua amata. Intanto la moglie di Ferri sarà convinta del fatto che non sono più in grado di gestire la situazione al meglio.

Nel frattempo Mariella non tollererà il comportamento di Micaela, la quale non baderà alle sofferenze che ha provocato a Speranza.

Cirillo invece mal digerirà il fatto che Silvia le ha detto di comportarsi meglio e penserà che possa essere stata un'idea dell'Altieri ed inizierà a fare la guerra a quest'ultima. In tutto questo Palladini si rivelerà piuttosto inadeguato nel ruolo di genitore e Giulia, in ansia per il piccolo Federico, esorterà Clara ad accettare l'offerta di lavorare presso il Centro di Ascolto.

Nelle puntate precedenti: Viola soffre per Antonio

Nelle puntate precedenti abbiamo visto Viola venire a conoscenza che Antonio sapeva già della sua relazione con il poliziotto Renda. Per la donna si è rivelato un grande shock e da quel momento in poi ha iniziato ad avere dei problemi di dialogo con il figlio. Quest'ultimo si è mostrato parecchio irrequieto nei suoi confronti. Inoltre è proseguita senza problemi la relazione tra Samuel e Micaela, mentre Clara si è trovata davanti alla scelta di lottare per tenersi Federico, oppure farlo tornare con Alberto.