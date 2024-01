Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda nella settimana dall'8 al 12 gennaio 2024, confermano che verrà dato ampio spazio alle vicende di Ida e Diego. Quest'ultimo deciderà di partire per la Polonia assieme a suo padre per salvare la ragazza, ma dovrà fare i conti con la famiglia Kovalenko e con Roberto Ferri.

Nel frattempo, a Palazzo Palladini, Luca cadrà vittima di un nuovo vuoto di memoria, mentre Nunzio farà il possibile per reprimere i suoi sentimenti verso Rossella. Si tornerà a parlare anche di Clara e Alberto, con quest'ultimo che si rivelerà un padre poco attento alle esigenze di suo figlio.

Per finire, ci sarà spazio anche per una storyline apparentemente più leggera, con Micaela e Mariella che si daranno battaglia.

Lunedì 8 gennaio: Luca peggiora

Magda fermerà Ida prima che possa raccontare tutto a Diego. Nel frattempo, quest'ultimo, messo in allarme dalla telefonata della ragazza comincerà a porsi molte domande e non trovando risposte deciderà di parlare con Roberto e Marina.

Luca, in attesa che Giulia torni alla Terrazza, avrà un nuovo episodio di blackout mentale, chiaro sintomo di un aggravamento delle sue condizioni.

Filippo invece proverà a mediare tra Micaela e Michele per il bene del programma, ma il suo compito si rivelerà piuttosto arduo.

Martedì 9 gennaio: Ferri e Marina provano ad ingannare Diego

Roberto e Marina proveranno invano a depistare Diego, quest'ultimo non crederà infatti alle loro parole e deciderà di andare fino in fondo per scoprire la verità su Ida.

Nunzio, deciso a dimenticarsi di Rossella, proverà invece a riavvicinarsi a Diana.

Mercoledì 10 gennaio: Diego e Raffaele partono per la Polonia

Ferri scoprirà subito che Raffaele e Diego gli hanno mentito e che sono partiti per la Polonia, in cerca di Ida.

Mariella, convinta che Micaela abbia "rubato" Samuel a Speranza, deciderà invece di farla pagare alla gemella Cirillo.

Giovedì 11 gennaio: Giulia offre un lavoro a Clara

Roberto e Marina ingaggeranno dunque una lotta contro il tempo per arrivare in Polonia prima di Raffaele e Diego. Nel frattempo padre e figlio troveranno casa di Ida, ma non si renderanno conto di essere in grave pericolo.

Alberto invece si rivelerà poco adatto al ruolo di padre, nel frattempo Giulia proporrà a Clara di lavorare al centro d'ascolto per aiutarla a riprendersi Federico.

Convinta che Mariella le abbia messo Silvia contro, Micaela si preparerà infine a rispondere all'attacco.

Venerdì 12 gennaio: i Giordano non si fermano

Diego non si fermerà dinanzi al pericolo, mentre Ida sarà preoccupata per l'incolumità del ragazzo. Nel frattempo Marina capirà che la situazione è ormai fuori controllo.

E mentre Alberto si rivelerà un genitore poco attento ai bisogni di Federico, Giulia insisterà per fare accettare il lavoro a Clara anche se qualcun altro ci resterà male.

Micaela si preparerà infine a fare un brutto scherzo a Mariella.

Diego in pericolo, Marina si pente

Raffaele e suo figlio saranno in grave pericolo. In particolare pare che a rischiare maggiormente sarà proprio Diego con le anticipazioni a rivelare che Ida temerà per l'incolumità del giovane Giordano.

Non ci sono molti dettagli a disposizione ma la sensazione è che Marek e Magdalena, pur di non rinunciare ai soldi di Ferri e Marina, saranno pronti a tutto. Attenzione però perché proprio quest'ultima potrebbe giocare un ruolo chiave, dal momento che si renderà conto che lei e suo marito sono andati troppo oltre con i loro piani.