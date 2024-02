Nella scuola di Amici 16 è scoppiato l'Ayle-gate: il cantante ha chiesto di abbandonare la scuola, ma solamente dopo essere tornato a casa ha chiamato la produzione chiedendo di tornare al talent show. Mentre Anna Pettinelli sembra essere propensa al reintegro del suo allievo, sui social i telespettatori hanno sostenuto che il cantante debba essere eliminato definitivamente.

È scontro tra i professori sul ritorno di Ayle nella scuola

In seguito al ritiro di Ayle da Amici di Maria e al suo ripensamento, la produzione ha chiesto ai professori e agli allievi cosa pensano.

Nel daytime in onda su Canale 5 il 13 febbraio, i professori hanno avuto una discussione. Nel dettaglio, Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Rudy Zerbi e Raimondo Todaro si sono trovati d'accordo sul fatto che Ayle non debba rientrare. Lorella Cuccarini anche se era assente ha lasciato un messaggio in cui ha riferito che è disposta a dare una seconda chance al cantante di Anna Pettinelli. Quest'ultima è sembrata essere propensa al reintegro, poiché convinta che il suo allievo abbia tantissimi problemi legati all'insicurezza e solamente all'interno del talent show può crescere e migliorare.

I professori sono stati convocati in studio per confrontarsi sulla richiesta di Ayle di poter rientrare nella scuola di #Amici23 pic.twitter.com/eqRMScnTx3 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 13, 2024

Gli allievi hanno votato due volte: la prima votazione la maggioranza si è espressa a favore del ritorno di Ayle, mentre nella seconda votazione hanno ribaltato tutto sostenendo che non debba più tornare nella scuola.

Dal momento che la votazione è anonima non è possibile sapere quali siano stati gli allievi favorevoli e quali no.

Utenti divisi sul ritorno del cantante

Intanto il "caso Ayle" sta facendo discutere anche i telespettatori di Amici. Su X moltissimi utenti hanno espresso un parere negativo sul ritorno del cantante all'interno del talent show.

Un utente ha ironizzato: "Ogni lunedì un video in cui Ayle dice di voler abbandonare la scuola, ma basta". Un altro ha affermato: "Ayle è surreale. Non segue le lezioni, le regole, decide di andarsene per poi ritornare come se nulla fosse". Un telespettatore ha sostenuto che l'allievo di Anna Pettinelli sta agendo con furbizia, mentre un altro ha chiosato: "Vabbè ma è palese una messa in scena e pagliacciata per fare hype la settimana dopo Sanremo dato che Ayle l’hanno accompagnato a casa in macchina mentre Mew e Matthew che sono usciti veramente e per motivi seri sono stati mollati in taxi sulla Tiburtina con 10 valigie".

Tra gli utenti c'è chi ha commentato la seconda votazione degli allievi: "Ma i ragazzi non ci erano arrivati da soli che se Ayle fosse rientrato uno di loro non avrebbe potuto pendere la maglia? Avevano votato tutti per amicizia e solo adesso hanno cambiato bandiera per i loro interessi".