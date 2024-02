Ci sono state liti tra professori nella 21esima puntata di Amici, come quella che Raimondo Todaro ha avuto con Emanuel Lo e Alessandra Celentano per difendere Nicholas. L'insegnante di latinoamericano ha accusato i colleghi di scegliere gli allievi solo per arrivare a vincere il programma, cosa che a lui non interessa perché ha raggiunto questo traguardo con Mattia Zenzola nel 2023. Sui social alcuni fan hanno ricordato che a trionfare non sono i maestri ma i ragazzi per volere del pubblico a casa.

Scintille nella commissione di danza

Il compito che Emanuel Lo ha assegnato a Nicholas nei giorni scorso ha dato il via ad una lunga e accesa discussione tra i docenti di ballo.

Il maestro di hip-hop pensa che l'allievo di Todaro non sarebbe pronto per partecipare al serale e che, nonostante sia migliorato studiando nella scuola, con lui non avrebbero fatto un buon lavoro perché eseguirebbe sempre gli stessi passi e non tutti quelli che comprende il repertorio dello stile moderno.

Raimondo si è intromesso per difendere il suo alunno ma anche i professionisti che da settembre sono con lui in sala, ma è quando Alessandra Celentano si è intromessa nella discussione che il latinista ha lanciato una frecciatina che ha colpito il pubblico.

"Voi volete i ragazzi per vincere, io l'ho fatto l'anno scorso", ha detto il professore che nella passata edizione era tutor di Mattia Zenzola, vincitore a sorpresa al televoto contro Angelina Mango.

"Ma cosa dici?", hanno sbottato quasi all'unisono gli altri due docenti di danza.

Il parere del pubblico social

Todaro, dunque, ha lasciato intendere che quest'anno non ambisce a vincere il programma con uno dei suoi allievi e che il suo unico obiettivo è quello di vederli crescere e migliorare all'interno della scuola.

La frecciatina di Raimondo ai colleghi di ballo ha colpito molti fan di Amici, gli stessi che si sono esposti sui social network per ricordare che a trionfare non sono i maestri ma i cantanti o i ballerini preferiti della gente a casa.

"Non vince il professore", "Mattia nemmeno lo meritava", "Essere scarsi non è un valore, va premiato il merito", "Ma che discorsi fa? Vincono gli allievi", "Poteva risparmiarsi questa frase", "Questa trasmissione è diventata una gara tra prof", "Risposta da bimbo dell'asilo", queste sono alcune delle opinioni che gli spettatori hanno espresso su X dopo aver assistito alla lite tra gli insegnanti di danza del cast.

I talenti in maglia oro

Nel corso dello speciale di Amici che è andato in onda il 25 febbraio, inoltre, sono state consegnate tra nuove maglie del serale. Emanuel Lo ha promosso Lucia dopo una settimana difficile e una tirata d'orecchie in sala per l'atteggiamento svogliato che la ballerina ha avuto nell'ultimo periodo.

Poco dopo è stato Rudy Zerbi a premiare il primo posto in classifica di Petit con la felpa dorata che nel programma simboleggia l'accesso alla prossima fase, al via sabato 23 marzo su Canale 5. Anche Lorella Cuccarini ha detto sì a Mida al termine dell'ennesimo compito che gli ha dato Anna Pettinelli.

Questi tre ragazzi si aggiungono a Gaia, Dustin, Holden, Martina e Marisol; a meno di un mese dall'inizio del serale, dunque, il cast è composto da otto talenti, quattro cantanti e quattro ballerini.