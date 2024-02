Brooke sarà disperata per l'abbandono di Ridge e sarà tentata dall'alcool nelle puntate di Beautiful in onda dal 12 al 17 febbraio. Liam riuscirà a fermare in tempo sua suocera, promettendole che non parlerà a Hope della sua fragilità. Nel frattempo, Thomas e Steffy saranno al settimo cielo per il ricongiungimento dei loro genitori e convocheranno la famiglia per dare a tutti la bella notizia. Infine, ci sarà un duro scontro tra Steffy e Hope in cui non mancheranno le minacce e le accuse reciproche.

La disperazione di Brooke e il sostegno di Liam

Sarà una settimana piuttosto turbolenta per la famiglia Forrester che vedrà tutti gli equilibri andare in fumo dopo la decisione di Ridge. Quest'ultimo, infatti, sentendosi tradito da Brooke ed essendo certo che la donna abbia chiamato gli assistenti sociali per Doulgas, la lascerà su due piedi e senza alcuna spiegazione. La madre di Hope sarà disperata e in questo momento terribile l'alcool tornerà a tentarla. La signora Logan non riuscirà a spiegarsi come mai Ridge sia così furioso con lei e, distrutta dal dolore, sarà sul punto di cedere e tornare a bere. Liam sarà pronto ad impedire a sua suocera di commettere il gravissimo errore di sfogare nell'alcool la sua sofferenza e le prometterà che Hope non saprà mai di questo momento di debolezza.

La gioia di Thomas e Steffy per il ritorno di Ridge e Taylor

Mentre Brooke si tormenterà per la fine del suo matrimonio con Ridge, Thomas e Steffy festeggeranno il ricongiungimento dei loro genitori. I due fratelli convocheranno la famiglia per comunicare a tutti che Ridge e Taylor sono tornati ufficialmente insieme e in questa occasione Eric dirà che Quinn ha lasciato la Forrester Creations e Carter.

Hope e Liam saranno impegnati a consolare Brooke, mentre Thomas inizierà a mostrare segnali di squilibrio. Il figlio di Ridge sembrerà essere ancora ossessionato dal pensiero di Hope e fantasticherà di stare con lei. Infine, Steffy e Hope avranno uno scontro molto duro in merito agli ultimi avvenimenti. Hope accuserà la sua rivale di aver rubato con Taylor il marito a sua madre e le giurerà vendetta.

Steffy, invece, accuserà Brooke di aver complottato alle spalle di Thomas per portargli via il piccolo Douglas.

L'imbroglio di Thomas per rovinare il matrimonio di Brooke

La famiglia di Brooke è stata divisa a causa di una telefonata arrivata agli assistenti sociali in cui la signora Logan accusava Thomas di mettere in pericolo suo figlio. Ridge non ha potuto sopportare questo tradimento da parte di sua moglie e l'ha lasciata, ma la realtà è ben diversa da quella che tutti credono. Ad effettuare quella chiamata, infatti, è stato Thomas che utilizzando una app ha cambiato la sua voce rendendola simile a quella di Brooke.