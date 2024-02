Nelle puntate di Beautiful in onda a breve su Canale 5, Ridge scoprirà che Thomas ha incastrato Brooke per fare in modo che lui tornasse da Taylor. Sarà una scoperta sconvolgente per Ridge che inveirà contro il figlio come mai fatto prima, minacciando di cacciarlo dalla famiglia e dall'azienda. Il tutto avverrà nel bel mezzo della cerimonia nuziale con Taylor e le nozze alla fine non si celebreranno, visto che Ridge vorrà correre da Brooke.

Ridge scopre il piano di Thomas contro Brooke e va su tutte le furie

Le malefatte di Thomas verranno presto allo scoperto e a tradirlo sarà proprio la sorella Steffy, che deciderà di rivelare il piano di Thomas contro Brooke proprio nel mezzo della cerimonia nuziale dei genitori.

Ridge e Taylor staranno per convolare a nozze, ma Steffy interromperà la cerimonia svelando al padre ciò che ha saputo da Douglas pochi istanti prima. Il bambino, infatti, le ha raccontato che è stato Thomas a fare la chiamata ai servizi sociali modificando poi la sua voce con una app, per far passare Brooke come colpevole.

Appena Ridge verrà a sapere tutta la verità, andrà su tutte le furie e inveirà contro Thomas come mai aveva fatto prima.

Ridge inveisce contro Thomas: 'Mi fai schifo'

Ridge sarà particolarmente deluso e arrabbiato con Thomas, ma anche con Taylor, visto che verrà a sapere che anche lei era a conoscenza di quanto fatto dal figlio ma che ha preferito tacere. Lo stilista, fuori di sé dalla rabbia, urlerà tutto il suo disprezzo verso Thomas: "Mi fai schifo" e si dirà pronto a estrometterlo dalla famiglia e dalla Forrester Creations.

A questo punto Thomas in lacrime cercherà di giustificarsi con scarsi risultati. Anzi, peggiorerà la situazione, nel momento in cui cercherà di addossare la colpa a Steffy rea a suo dire, di aver svelato la verità. Per tutta risposta, verrà zittito da Ridge, il quale sosterrà invece che Steffy è stata l'unica persona sincera e onesta.

A questo punto, Ridge non vedrà l'ora di correre da Brooke per scusarsi di averla accusata ingiustamente e soprattutto per cercare di recuperare il loro rapporto prima che sia troppo tardi.

Thomas continua a combinare guai in Beautiful

Non si contano più le volte in cui Thomas è stato perdonato dal padre Ridge per tutte le sue malefatte.

Il giovane Forrester ha dimostrato nel corso degli anni di essere ambiguo e pericoloso. Nonostante cerchi sempre di dimostrare di essere cambiato, tende a ricadere sempre negli stessi errori. Per questo Brooke non si è mai fidata di lui e ha cercato di tenerlo il più possibile lontano dalla figlia Hope, per la quale Thomas continua ad avere un'ossessione. Lo aveva ampiamente dimostrato ad esempio quando teneva nel suo appartamento un manichino con le sembianze di Hope, oppure quando le aveva tenuto nascosto il fatto che la piccola Beth fosse viva.