Una discussione forte vedrà protagonisti Brooke e Bill nelle prossime puntate di Beautiful. La signora Logan andrà da Spencer per convincerlo a lasciare Sheila, ma lui le ricorderà di aver provato senza successo ad essere amato da lei in passato. "Mi hai abbandonato, tu e Katie mi avete abbandonato", dirà, precisando che Sheila riesce a dargli tutto l'amore di cui ha bisogno. In lacrime, Bill ricorderà a Brooke di aver più volte messo in gioco il suo cuore per lei ma è stato rifiutato.

Tutti contro Bill e Sheila

Le prossime puntate di Beautiful vedranno al centro dei riflettori la storia d'amore tra Sheila e Bill che farà disperare tutti i protagonisti.

A partire dai figli Liam e Waytt, tutti gli affetti più cari di Bill proveranno a farlo ragionare e allontanarlo da Sheila, ma nessuno ci riuscirà. Dopo la visita di Katie che implorerà il suo ex di lasciare che la signora Carter vada in prigione, arriverà la volta di Brooke. La signora Logan sarà l'ultima possibilità per far cambiare idea a Spencer e visto che lui si è sempre detto innamorato di lei ci saranno grandi aspettative su questo incontro. Brooke si recherà a casa di Bill e lo scontro con Sheila sarà inevitabile. Le due donne ricorderanno il passato e si accuseranno a vicenda di aver fatto soffrire le persone che amavano. Brooke, tuttavia, cercherà di parlare direttamente con Bill, certa che i suoi sentimenti per lei siano ancora vivi e che quindi l'uomo possa ascoltarla.

Il tentativo di Brooke e le lacrime di Bill

Brooke ricorderà a Bill che Sheila è un pericolo per tutti, ma la signora Carter sarà pronta ad intervenire. La donna domanderà a Brooke perché mai Bill dovrebbe ascoltarla, visto che lui l'ha sempre infastidita con il suo amore per lei. Sheila manderà via Brooke, ma lei non avrà intenzione di andarsene e continuerà ad urlare che per tutti i reati commessi dovrebbe solo marcire in galera.

A quel punto Spencer prenderà la parola e in lacrime risponderà a Brooke: "Mi hai abbandonato. Tu e Katie mi avete abbandonato e questo mi ha fatto male. Ho sentimenti e bisogni". L'uomo, aggiungerà di aver messo più volte il suo cuore in gioco per Brooke ma lei lo ha calpestato e ora ha trovato la donna giusta per lui. La signora Logan sarà sbalordita dalle parole di Bill, ma prima di andare via ripeterà che non si arrenderà e continuerà a combattere per la giustizia.

Il vero obiettivo di Bill che sta fingendo con tutti

Cosa è successo a Bill? La sua famiglia non lo riconosce più e l'uomo sembra stregato da Sheila, visto che improvvisamente si è scoperto innamorato di lei. Dando uno sguardo al futuro è possibile capire che Bill non è impazzito, ma sta fingendo e continuerà a farlo ancora a lungo per guadagnarsi la totale fiducia di Sheila. La donna, infatti, si convincerà di aver trovato l'uomo della sua vita e a Bill confiderà tutto della sua vita, incluso il primo omicidio commesso. Spencer raggiungerà il suo scopo ottenendo finalmente una prova schiacciante per incastrare Sheila e farla finire in prigione.