Giovedì 29 febbraio alle ore 21:25 sarà trasmessa su Rai 1 la settima e penultima puntata di Doc Nelle tue mani, composta dal tredicesimo e dal quattordicesimo episodio stagionale.

Giulia sarà in difficoltà in quanto si avvicina la scadenza per presentare la sua ricerca. Martina invece confesserà a Riccardo di non essere laureata. Intanto Carolina invece arriverà a Milano per restarci qualche giorno, mentre Agnese dirà a Fanti che la verità non è quella che gli ha raccontato.

Trame Doc nelle tue mani: La sorella di Lin viene ricoverata

Nel tredicesimo episodio della terza stagione, dal titolo Legami, Giulia si troverà in difficoltà in quanto sarà ormai prossima la scadenza per presentare la ricerca sulle benzodiazepine e lei non riuscirà a concentrarsi completamente su questo lavoro.

Intanto Fanti dovrà pensare a molte cose, tra le quali la riunione importante con i finanziatori. Nello stesso tempo Carolina, la figlia di Andrea e Agnese, giungerà in città con l'intento di rimanerci qualche giorno.

Nel frattempo tutto il team si riunirà quando nell'Ospedale Ambrosiano sarà ricoverata la sorella di Lin: il caso coinvolgerà direttamente la specializzanda, che dovrà vedersela con la sua famiglia e in particolare con il padre. Quest'ultimo infatti ha deciso di interrompere ogni rapporto con lei, quando ha scoperto che non prenderà la laurea in economia.

Anticipazioni Doc: Lin e Federico lavorano al database

Secondo le anticipazioni del quattordicesimo episodio dal titolo Vivere, Giulia dovrà assumere una scelta riguardante la sua sfera personale che la porterà ad avere ripercussioni sulla sua professione.

Intanto Damiano si occuperà di Elisabetta, mentre Riccardo sarà impegnato nella risoluzione di un delicato caso che lo costringerà a fare i conti con il ricordo di Alba.

Nel frattempo Lin e Federico lavoreranno al database e sarà grazie a loro che Fanti sarà vicino ad apprendere quella verità, che Agnese in ogni modo ha cercato di tenergli nascosta.

Nel trailer trasmesso su Rai 1 emerge che la direttrice sanitaria Tiberi dirà al suo ex marito che la verità non è quella che gli ha raccontato.

Infine Martina rivelerà a Bonvegna di non essere laureata in medicina.

Nelle puntate precedenti: Lin preoccupata che possa essere successo qualcosa alla sua famiglia

Negli episodi in onda la settimana precedente, un terremoto ha creato il panico all'Ospedale Ambrosiano.

Il primario Andrea Fanti è rimasto bloccato in ascensore insieme a una paziente incinta e l'ha aiutata a partorire.

Inoltre Lin si è preoccupata che possa essere successo qualcosa alla sua famiglia, mentre Federico non si è sentito all'altezza di effettuare un intervento ma in seguito ha saputo superare tutte le difficoltà.

Riccardo invece ha detto chiaramente a Fanti e Giulia Giordano che una volta terminata la specializzazione in medicina interna, inizierà l'attività di medico dello sport con i nuotatori paraolimpici.