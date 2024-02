"Ti metti in mezzo in cose che non ti riguardano": con queste affermazioni Anita Olivieri ha chiesto a Giuseppe Garibaldi di non intromettersi nei rapporti che sta instaurando con gli altri concorrenti del Grande Fratello. A detta della giovane, Giuseppe ci sarebbe rimasto male per averla vista trascorrere del tempo con Stefano Miele. Dunque Anita ha chiesto a Giuseppe di essere meno infantile e lasciarle più spazio.

Il rimprovero di Olivieri

Martedì 6 febbraio, vedendo Giuseppe giù di morale Anita ha deciso di affrontare l'argomento: "Tu quando stai così sei arrabbiato con me non hai altri motivi".

Sebbene il 31enne calabrese abbia provato a negare l'evidenza, Anita ha proseguito: "Io non posso avere l'ansia, devo essere libera di parlare di quello che voglio con chi voglio". Secondo lei, Giuseppe sarebbe geloso della ritrovata sintonia con Stefano Miele: "Ti innervosisci per cose che non ti riguardano". Nel momento in cui Garibaldi ha lasciato intendere che Stefano si è avvicinato ad Anita per stuzzicarlo, Olivieri ha perso le staffe: "È una cosa mia, tu cosa c'entri? Secondo te uno fa le cose per far fastidio a te? Se io sto bene e sono serena perché tu vuoi far in modo che mi innervosisca su cose che non mi danno fastidio".

"Giuseppe, devo essere libera di fare quello che voglio." #GrandeFratello pic.twitter.com/bTexz0XnQY — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 6, 2024

La concorrente ha chiesto al coinquilino di non arrabbiarsi per cose futili: "Sei infantile".

A quel punto Anita ha fatto notare al compagno d'avventura che ha bisogno dei suoi spazi e non trascorrere un'intera giornata insieme non significa non volersi più bene: "Tu hai paura che qualcuno mi porti via, ma nessuno mi porterà via da te". La stessa Olivieri ha riferito di non essere gelosa se Giuseppe trascorre una giornata in compagni di altri concorrenti.

Il rapporto degli 'Anibaldi'

Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri hanno iniziato il percorso al GF insieme anche per via dei loro nomi.

Da quel momento sono diventati inseparabili, tanto che Beatrice Luzzi in varie occasioni ha accusato Giuseppe di essersi fatto influenzare dall'amica.

Olivieri non è la prima volta che lamenta l'eccessiva "gelosia" del coinquilino, ma i due si sono promessi di coltivare l'amicizia anche lontano dai riflettori.

Come sta Giuseppe dopo il malore

Lo scorso venerdì Giuseppe Garibaldi ha avuto un malore ed è stato necessario l'intervento di un'ambulanza.

Lunedì il 31enne è tornato nella casa di Cinecittà e ha spiegato a cos'è dovuto il malessere: "Quel giorno ho mangiato pochissimo, ho fatto colazione a mezzogiorno e non ho proprio pranzato". Poi ha aggiunto: "Stavo andando in bagno, sono svenuto e da lì non ricordo più niente".

Prima di raggiungere i suoi compagni di gioco, Garibaldi ha ringraziato i medici che si sono presi cura di lui e la produzione per la vicinanza.