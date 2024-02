Durante la 36^ puntata del Grande Fratello, in onda mercoledì 14 febbraio su Canale 5, Mirko Brunetti è tornato qualche giorno (al momento non è stato detto dal conduttore quanto tempo potrà restare) nella casa di Cinecittà in qualità di ospite per trascorrere San Valentino con Perla Vatiero. Terminata la puntata, il giovane vedendo Beatrice Luzzi da sola in giardino ha deciso di raggiungerla per farle sentire il suo sostegno ma Perla non ha gradito e si è sfogata con Rosy Chin.

Mirko supporta Beatrice

Terminata la diretta del reality show Beatrice Luzzi si è isolata dal gruppo ed è andata in giardino.

Vedendola sola, Mirko Brunetti ha deciso di raggiungerla e ha espresso parole di affetto nei suoi confronti: "Sono una persona che a scindere tantissime cose. Per te ho una grande stima, anche se ogni tanto le ca**ate le facciamo tutti. Togliti un po’ di responsabilità. In questi giorni sono qui anche per questo, davvero". Infine Mirko ha spiegato di essere felice del suo ritorno nella casa di Cinecittà, anche se la sua permanenza dovrebbe durare pochi giorni.

Quanto sta rosicando Perla nel vedere Mirko cercare costantemente Bea per non lasciarla sola? #grandefratello pic.twitter.com/YKuQGkxvLq — nora 🌹 | ⊃∪∩⪽ era | (@itsnorab) February 15, 2024

Considerando che in puntata, Beatrice e Perla Vatiero hanno nuovamente avuto delle discussioni la 25enne non ha affatto gradito il gesto del suo ex.

Parlando con Rosy Chin, Vatiero è apparsa piuttosto perplessa nel vedere Mirko offrire supporto a chi poche ore prima l'ha criticata. A quel punto la chef ha detto di aver compreso lo stato della coinquilina: "Ti capisco, ti senti a disagio".

Il confronto tra Mirko e Perla

In un secondo momento Mirko ha raggiunto Perla e ha cercato di farle capire di non essere prevenuta nei confronti di Beatrice.

Dal canto suo però Vatiero non è sembrata apprezzare la presa di posizione del suo ex: "Dai Mi', dice cose che vanno troppo, oltre il limite dell'essere umano". A quel punto con tono sarcastico Mirko ha chiesto alla ex se abbia preso una laurea in psicologia e successivamente l'ha invitata a non prendere troppo le difese degli altri: "Pensa a te stessa, fai un percorso personale".

Anche in questo caso Perla ha replicato, spiegando di non riuscire a stare zitta se Beatrice attacca una sua amica.

I motivi dell'astio tra Perla e Beatrice

Le incomprensioni tra Perla e Beatrice sono nate due settimane fa per via delle faccende domestiche. Nel momento in cui l'attrice ha chiesto alla coinquilina di fare i piatti visto che in casa è poco collaborativa, la 25enne si è rifiutata. Da quell'incomprensione ne sono nate altre che hanno coinvolto il resto dei concorrenti del Reality Show.

In uno degli ultimi litigi, Luzzi ha definito la compagna di reality "aggressiva" mentre Perla ha esortato l'attrice a lavorare su sé stessa visto che ha sempre da ridire su tutto.