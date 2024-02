Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Vittorio Menozzi ha finalmente preso una posizione andando però contro l'amica Beatrice Luzzi, cosa che ha raffreddato il loro legame.

Il modello adesso si sente confuso sul da farsi decidendo per tanto di confidarsi con Stefano Miele: "Non voglio andare da lei facendole intendere che ho sbagliato facendo quello che ho fatto" ha dichiarato Vittorio certo di non aver nulla da farsi perdonare.

Lo sfogo di Menozzi

In cucina con Stefano Miele, Vittorio Menozzi si è dunque domandato perché Beatrice stia prendendo le distanze da lui: "Tu la conosci meglio di me, sai com'è.

Lei ti reputava anzi ti reputa la persona più importante di questa casa. Le cose non sono irrecuperabili, c'è tempo" ha dichiarato lo stilista.

"Secondo me tu sei in grado di fare un passo verso di lei - ha proseguito Stefano - ma quando le cose sono troppo tese è meglio aspettare ma tu hai la maturità per fare questo". A questo punto Vittorio ha ricordato di aver già parlato con Beatrice riguardo al prendere posizione in puntata: "È già successo, l'ultima volta ne abbiamo parlato ed è ripartito tutto com'era. Questa volta non mi sembra di aver fatto niente di abominevole, ma sono tre giorni che non mi dà neanche un input".

In conclusione, Vittorio ha precisato di non dover farsi perdonare nulla: "Non mi sembra di aver fatto niente, ho fatto quello che mi ha insegnato.

Solo che è contro di lei. Non voglio andare da lei facendole intendere che io penso di aver sbagliato ad aver fatto quello che ho fatto".

Prima di concludere la conversazione Stefano ha consigliato nuovamente al coinquilino di cercare la via del dialogo.

Beatrice e Vittorio: amicizia al capolinea?

Durante la 34^ puntata del GF, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip in cui Beatrice Luzzi, parlando di Massimiliano Varrese, lo ha definito una "persona non equilibrata".

In diretta la concorrente ha ribadito il suo pensiero e quel punto Vittorio Menozzi è intervenuto dissociandosi dal parere dell'attrice. Secondo lui, definire una persona "non equilibrata" sarebbe infatti una grave accusa non suffragata in questo caso, sempre secondo il suo pensiero, dalla realtà delle cose.

La presa di posizione del concorrente però non è stata affatto gradita da Beatrice, che dallo scorso lunedì non rivolge la parola a Menozzi.

In precedenza, Luzzi aveva già redarguito Vittorio per non aver mai preso le sue difese in puntata tanto da definirlo egoista. L'ennesima incomprensione fra i due potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso del loro rapporto.