Nelle puntate de La Promessa in onda dal 12 al 16 febbraio 2024, Maria e Salvador saranno sempre più in crisi. La domestica non sarà più sicura di amare il fidanzato, mentre quest'ultimo litigherà con Lope. Manuel intanto sarà molto duro con Jana e le dirà che la loro storia per lui è ormai un capitolo chiuso. Beatriz, invece, cercherà di mettere sempre più in difficoltà Martina.

Maria confessa a Teresa di non amare più Salvador

Salvador si rifiuterà di sposare Maria adducendo come motivazione gli orrori vissuti durante la guerra. Tra i due fidanzati le cose saranno cambiate dopo il ritorno di Salvador dal fronte.

Il ragazzo continuerà ad avere sbalzi di umore e litigherà con Lope, ormai certo che l'amico provi dei sentimenti molto forti verso Maria.

Di contro la domestica, confidandosi con Teresa, dirà di non amare più Salvador. L'amica a questo punto, le consiglierà di essere sincera con quello che al momento è ancora il suo fidanzato. La storia tra Maria e Salvador potrebbe quindi giungere presto al capolinea.

Le anticipazioni rivelano inoltre che Lorenzo continuerà a indagare per scoprire chi sia stato a vedere lui e la baronessa baciarsi in salotto. Il padre di Curro penserà che si tratti di qualcuno della servitù, ma nessuno dei domestici si farà avanti.

Martina terrorizzata da Beatriz, Manuel chiude con Jana

Jana invece, vorrà prendere di petto Manuel per capire come stiamo le cose tra loro. Il marchesino però, non la farà neppure parlare dicendole di non essere interessato ad ascoltarla e questo perché ritiene che la loro storia sia ormai un capitolo chiuso. Sarà una doccia fredda per Jana, che certo non si aspettava una reazione del genere.

Poco dopo a voler parlare con Manuel sarà la moglie Jimena, la quale sarà stanca di fingere.

Martina invece sarà sempre più sulle spine a causa della presenza a La Promessa di Beatriz, presentatasi come una vecchia amica. Le due in realtà dono tutt'altro che amiche e lo si capirà meglio in questi nuovi episodi. Martina sembrerà quasi terrorizzata da Beatriz, la quale invece, cercherà di farsi benvolere dal resto della famiglia De Lujgan.

L'evoluzione del personaggio di Salvador a La Promessa

La vita del giovane Salvador è stata stravolta nel momento in cui è stato costretto a partire per la guerra. Al fronte è stato fatto prigioniero e ha vissuto momenti davvero terribili, che lo hanno segnato nel fisico e nella mente. Tornato a La Promessa, è apparso subito come un'altra persona. Dimagrito e cieco da un occhio, non è riuscito a riprendere in mano le redini della propria vita. A farne le spese è stata soprattutto Maria che ora non riconosce più in lui il ragazzo di cui si era innamorata.