L'arrivo di Beatriz Otra minerà la serenità di Martina nelle prossime puntate de La Promessa in onda dal 5 al 9 febbraio. Le anticipazioni raccontano che la nuova ospite del palazzo, infatti, pur essendosi presentata come una vecchia amica della marchesina, avrà intenzione di vendicarsi di lei. Le cose non andranno meglio per Lorenzo ed Elisa che saranno alla ricerca di chi li ha sorpresi in atteggiamenti intimi. Infine, Maria sarà scoraggiata dal rifiuto di Salvador e Petra non esiterà a ferirla con parole pungenti.

Alonso infastidito dalla presenza di Beatriz

Nonostante la mancanza di Cruz, internata in sanatorio, a La Promessa non ci si annoierà. L'arrivo di Beatriz Otra sembrerà destinato a sconvolgere gli equilibri della famiglia Lujan e Alonso non accoglierà con piacere la nuova ospite. La ragazza si presenterà come una vecchia amica di Martina, ma le sue intenzioni non saranno affatto piacevoli per la marchesina. Beatriz, infatti, mirerà a distruggere la serenità di Martina con una vendetta che riguarda un fatto avvenuto in passato tra loro. A Jimena, invece, la presenza di Beatriz farà molto piacere e tra le due ci sarà subito una bella sintonia.

La delusione di Maria e la vendetta di Petra

Sarà una settimana piuttosto difficile per Lorenzo ed Elisa che ormai sanno che qualcuno li ha visti baciarsi.

I due amanti non avranno la certezza di chi li abbia sorpresi insieme e questo li farà preoccupare molto. Lorenzo saprà bene che se qualcuno dovesse rendere pubblica la loro relazione salterebbe il loro piano, a partire dall'allontanamento di Cruz. Quest'ultima, infatti, è stata mandata in sanatorio perché ha aggredito la baronessa dopo aver insinuato una relazione tra lei e Lorenzo.

Nel frattempo, per Maria sarà un duro colpo il rifiuto di Salvador che non vorrà più sposarsi. Il ragazzo sarà ancora troppo traumatizzato dagli orrori vissuti in guerra e non sarà nelle condizioni di pensare all'amore. Le preoccupazioni di Maria saranno bersaglio di Petra che, provata dal suo nuovo lavoro da domestica, coglierà l'occasione per vendicarsi.

L'assistente di Cruz userà delle parole taglienti per mortificare Maria con la dura realtà che sta vivendo.

Che fine ha fatto Cruz; un salto indietro

Nelle scorse puntate, Cruz è stata portata all'esasperazione da Lorenzo ed Elisa. La marchesa ha fatto di tutto per smascherarli e far emergere la loro relazione segreta, ma non ci è riuscita. Cruz ha aperto la porta della camera in cui i due amanti erano insieme, ma Lorenzo è stato molto abile nel nascondersi. La marchesa si è infuriata con Elisa che l'ha provocata fino a farsi mettere le mani al collo. Cruz ha tentato di strangolare la baronessa che non ha esitato a ricattare Alonso. Il marchese, pur di non mandare sua moglie in prigione, si è piegato alle richieste di Elisa e ha rinchiuso sua moglie in sanatorio.