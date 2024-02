Nella soap opera La Promessa Jimena non si farà scrupoli e ingannerà Manuel facendogli credere di essere incinta. Anche se il suo piano potrebbe rivoltarsi contro di lei, visto che prima o poi qualcuno potrebbe scoprire che non aspetta nessun bambino. La donna confiderà questo timore alla madre, con la quale mediterà il da farsi. Le due penseranno bene di inscenare un finto aborto, prima che la bugia sulla gravidanza venga a galla.

Jimena inscena una gravidanza: anticipazioni La Promessa

Jimena è sempre stata disposta a tutto pur di avere Manuel tutto per sé.

Per raggiungere tale scopo la donna inscenerà una gravidanza e lo farà per evitare che il marito si trasferisca in Italia per lavoro. Ovviamente Manuel rinuncerà a quella sua opportunità lavorativa per stare accanto alla moglie e non vedrà l'ora di diventare padre. Qualcosa però comincerà a insospettire soprattutto Jana, visto che si rifiuterà di farsi visitare da un medico.

Jimena capirà di non poter mentire troppo a lungo, visto che con il tempo tutto quanti si accorgeranno che non è realmente incinta. Per questo penserà anche di allontanarsi da La Promessa.

La confessione alla madre: 'Se resto qualcuno si accorgerà che non sono incinta'

Jimena comincerà ad entrare nel panico e cercherà aiuto in sua madre.

Quest'ultima, ancora ignara che la figlia abbia inscenato una gravidanza, si sentirà dire da Jimena: "Mamma, se resto a La Promessa, prima o poi qualcuno si accorgerà che non sono incinta".

Sarà così che la duchessa Di Los Infantes scoprirà la bugia della figlia e cercherà di aiutarla a risolvere il pasticcio in cui si sarà cacciata.

In primis la madre le consiglierà di fare in modo di restare incinta davvero. Il problema è che Manuel sia molto restio ad avere rapporti intimi con la moglie. Visto che questa strada non sarà percorribile, madre e figlia penseranno bene di architettare un piano per far credere che Jimena abbia avuto un aborto. Non sarà facile però mettere in pratica questo nuovo inganno senza che nessuno sospetti nulla.

Il controverso personaggio di Jimena, tra sotterfugi e bugie

Jimena con il passare delle puntate ha dimostrato sempre più di essere una fredda calcolatrice, disposta a tutto pur di ottenere ciò che vuole. Un po' come la suocera Cruz.

Interpretata dall'attrice Paula Losada, Jimena nel corso del tempo ha messo in atto tutta una serie di bugie e inganni per non perdere Manuel. Prima della finta gravidanza, ad esempio, aveva mentito al figlio di Alonso nel momento in cui il giovane De Lujgan aveva perso la memoria a seguito dell'incidente aereo. Jimena aveva manipolato i suoi ricordi facendo in modo che lui alla fine la sposasse.