Sangiovanni annuncia a sorpresa la sua intenzione di fermarsi per un periodo di tempo imprecisato, rinviando l’uscita del suo album Privacy, inizialmente prevista per il prossimo 1 marzo, e rinunciando anche al concerto al Forum di Assago, che avrebbe dovuto tenere il 5 ottobre.

L’artista, che ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Finiscimi, finendo al penultimo posto in classifica, ha motivato questa sua decisione con la necessità di interrompere ogni attività per poter ritornare in forma. “Non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portare avanti questo progetto”, ha spiegato il cantante il cui vero nome è Giovanni Pietro Damian, lasciando intendere che il motivo di questo temporaneo allontanamento dalle scene sia da ricercarsi nel bisogno di prendersi un po’ cura di sé in un momento di fragilità.

“Essere se stessi dicendo la verità è importante”, ha chiarito l’interprete di Farfalle, aggiungendo anche che bisogna accettarsi per quel che si è. Sangiovanni ha voluto rassicurare tutti coloro che avevano già prenotato il nuovo album e acquistato i posti al concerto, che saranno rimborsati.

Il post di Sangiovanni apparso su Instagram in cui il cantante annuncia il suo temporaneo ritiro dalle scene

Nel lungo post apparso su Instagram Sangiovanni ha voluto innanzitutto chiarire che i motivi del suo momentaneo ritiro non sono dovuti ai risultati ottenuti a Sanremo, dove si è piazzato ventinovesimo su 30 cantanti. “A scanso di equivoci non faccio questo discorso per un posto in classifica”, ha puntualizzato, rivelando di aver provato un malessere simile anche nella precedente partecipazione al festival.

Il cantante ha confessato di non riuscire più “a fingere che vada tutto bene” e di essere felice per quello che sta facendo. “A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi”, ha spiegato l’interprete ai fan, raccontando anche di aver ricevuto un sostegno inatteso e parecchia comprensione, tanto da non sentirsi più solo in un momento così difficile e che invece sembra essere comune a molti.

La speranza di poter ritornare presto sul palco per portare a termine i progetti iniziati

Sangiovanni ha voluto ringraziare tutti i sostenitori, specificando però di non avere nessuna intenzione di mollare la sua carriera. “Credo tanto nella mia musica e in questo ultimo progetto”, ha precisato, pur aggiungendo di non avere al momento le energie fisiche e mentali per continuare.

“Voglio stare bene per condurre al meglio il mio lavoro”, ha concluso l’artista, chiarendo che proseguirà a scrivere e provare in studio, perché queste attività lo fanno stare bene, ma contemporaneamente si dedicherà a cercare di migliorare questo suo stato di salute, finché non si sentirà in grado di tornare, possibilmente anche più forte di prima.

Le rivelazioni di Sangiovanni nei giorni del festival: 'Non sto bene, provo a star meglio con la musica'

Sangiovanni aveva già ammesso di star vivendo dei giorni difficili proprio durante una conferenza stampa tenuta durante il Festival di Sanremo, confessando di non stare bene.

“Provo a star meglio con la musica – aveva spiegato – mi sento fragile e debole, non c’è nulla di male a esserlo”.

Anche la canzone portata in gara, “Finiscimi”, ha rispecchiato questo momento difficile. Si tratta di un pezzo autobiografico che affronta la fine della relazione con la ballerina Giulia Stabile, vincitrice della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il testo del brano è una lettera aperta nella quale l’interprete chiede scusa per gli errori e le bugie che hanno portato alla conclusione di un rapporto ormai non più recuperabile.