Le puntate del 19 e 20 febbraio vedranno arrivare un nuovo personaggio femminile a Terra Amara: Cevriye, la cugina di Rasit. Oltre all'ingresso di questa new entry, la soap turca vivrà dei momenti di agitazione quando la piccola Uzum avrà un incidente e sarà affidata alle cure dei medici. Fortunatamente la bambina non sarà in pericolo di vita.

Intanto Fikret rinchiuderà Abdulkadir in un capanno nel bosco e, dopo aver provato ad estorcergli una confessione, darà fuoco alla struttura.

Fikret porta Abdulkadir in un capannone e da fuoco alla struttura

Attraverso la puntata di lunedì 19 febbraio Fikret farà una promessa alla zia Lutfiye: non fare niente ad Abdulkadir. Tuttavia, il fratello di Demir non manterrà la parola e arriverà al punto da sequestrare l'uomo approfittando delle ore notturne. Abdulkadir sarà condotto nel bosco, all'interno di un capannone. Fikret cercherà di farlo confessare per l'omicidio di Fekeli, ma anziché apprendere la verità, ascolterà una storia inventata. Abdulkadir, infatti, per non rivelare l'identità di Hakan Gumusoglu ricorrerà alla menzogna. Fikret causerà un incendio al capannone, ma lascerà un coltellino all'uomo affinché possa liberarsi da solo.

Nel frattempo Lutfiye si candiderà come membro del consiglio e riceverà il sostegno del sindaco.

Uzum in ospedale, arriva la cugina di Rasit

Nell'appuntamento di martedì 20 febbraio, Zuleyha farà un dono commovente alla piccola Uzum, la quale ha dovuto dire addio a Saniye e Gulten. Entrambe sono decedute in seguito ad un investimento stradale.

Il regalo che l'ex sarta farà alla bambina sarà una fotografia che la ritrae affianco delle due donne decedute. Poco dopo si sfiorerà la tragedia. In un momento di distrazione di Zuleyha, la piccola Uzum andrà verso la strada finendo per essere presa in pieno da una moto. La giovanissima sarà portata subito in ospedale, ma non ci sarà da temere per la sua vita.

I medici la dichiareranno fuori pericolo. Alla villa degli Yaman arriverà un nuovo personaggio: la cugina di Rasit, Cevriye.

Chi è la new entry? Fan commentano l'arrivo di colei che rimpiazzerà Gulten in cucina

A movimentare le prossime puntate di Terra amara ci penserà Cevriye. La cugina di Rasit giungerà alla villa principalmente per incontrare il parente, ma con il tempo finirà per assumere il ruolo vacante lasciato da Gulten. In cucina, infatti, ci sarà bisogno di una cuoca. Ad ogni modo la notizia del suo ingresso è stato commentato in alcune pagine social di questo sceneggiato turco.

"Una rompiballe parente di Rasit", ha scritto un utente sui social, in risposta a chi chiedeva maggiori informazioni su Cevriye.

Altri ancora hanno anticipato che Cevriye finirà per innamorarsi di Gaffur: "Per innamorarsi di Gaffur, dev'essere per forza una che ha problemi, poi se è parente di Raschid si capisce tutto, evidentemente è una questione di DNA".