Aria di matrimonio nelle puntate settimanali di Terra Amara dal 4 all'8 marzo, con Zuleyha che vorrà sposare Mehmet-Hakan nel corso di una crociera. Tutto avrà inizio dopo che l'uomo avrà tratto in salvo Fikret e Cetin, dispersi in Libano a causa della guerra civile. Sarà grazie ad Hakan se il nipote di Lutfiye sarà portato in ospedale in seguito ad una ferita causata da una sparatoria. Zuleyha sarà pentita di aver procrastinato le nozze con Mehmet, per questo gli chiederà di sposarsi su una nave da crociera. Sarà l'occasione, per Hakan, di rivelare la sua identità.

Fikret ferito in Libano, Zuleyha vince la gara d'appalto

La guerra civile imperverserà in Libano, impedendo a Fikret e Cetin di fare ritorno alla loro patria. Entrambi cercheranno di raggiungere l'ambasciata, quando il nipote di Lutfiye resterà ferito nel corso di una sparatoria. Hakan, che si è recato a Beirut per aiutare i due uomini, su richiesta della sua amata Zuleyha, riuscirà a trovarli e a portare Fikret in ospedale.

Nel frattempo, a Cukurova, il Ministero della Difesa indirà una prestigiosa gara d'appalto riguardante la fornitura di agrumi all'esercito della Turchia. Sia Zuleyha che Colak vi prenderanno parte e quest'ultimo sarà intenzionato a ricorrere a dei trucchetti pur di avere la meglio.

Allo stesso tempo, persino Abdulkadir sarà interessato all'affare, perciò si intrufolerà a casa di Colak, approfittando della temporanea assenza dell'uomo. Sarà Betul a spifferare ad Abdulkadir la cifra che Haşmet intende offrire, ma a spuntarla sarà l'azienda degli Yaman.

Non contento per come sono andate a finire le cose, Colak non esiterà a puntare il dito contro Betul, rea di aver fatto delle soffiate ad Altun, in modo che vincesse l'appalto.

Zuleyha vuole sposarsi sulla nave

Alla tenuta, Rasit non sopporterà il fatto di essere un sottoposto di Gaffur, per questo motivo tra i due uomini la tensione sarà sempre più palpabile. Vahap vorrà rubare degli oggetti personali di Zuleyha, ma quando si introdurrà nuovamente nella sua camera da letto, verrà scoperto da Fikret e minacciato dall'uomo.

Nel frattempo, la vedova di Demir sarà pentita di aver rinviato le nozze con Mehmet-Hakan, per questo motivo gli proporrà di fare una crociera in Europa, in modo da sposarsi sulla nave. L'uomo vorrà cogliere l'occasione per rivelare alla donna che ama la sua vera identità.

Fan commentano il matrimonio in crociera di Zuleyha e Memhet-Hakan

La notizia delle imminenti nozze tra Zuleyha Altun e il vero Hakan Gumusoglu sta impazzando in rete. Sui social, quando i fan hanno appreso che i due intendono farsi sposare dal comandante della nave da crociera, hanno espresso il loro parere sulla vicenda. C'è chi approva questa nuova coppia e chi è contento di assistere ad un lieto evento.

"Mi piace la nuova coppia stanno bene insieme", ha scritto una fan, mentre un'altra ha dichiarato "Un po' di allegria". "Questo è il momento più bello" ha sentenziato un altro utente. "Ridi per poco", queste le dichiarazioni di chi ha voluto anticipare che questo matrimonio non avrà un esito felice.