Buone notizie in arrivo nella puntata di Terra Amara che andrà in onda su Canale 5 lunedì 12 febbraio. Gülten annuncerà al marito che presto diventerà papà e il ragazzo non riuscirà a trattenere l'emozione. I ragazzi non vorranno tenere la notizia per sé, così correranno subito a Villa Yaman per annunciare il lieto annuncio a parenti e amici.

La vita di Gülten, dall'abuso da parte di Ercüment fino al matrimonio con Çetin

La vita dei personaggi di Terra amara è tempestata di tragedie e morti, ma molto presto ci sarà una buona notizia che riguarderà Gülten.

La ragazza non ha trascorso dei momenti facili, soprattutto a casa dell'abuso subito da parte di Ercüment. L'aveva attirata con l'inganno vicino al fiume di Çukurova e aveva abusato di lei. È riuscita a sfuggire dalle sue grinfie solo grazie all'intervento di Yilmaz, che ha ucciso Ercüment dandogli un colpo sulla testa.

Gülten si è vergognata di ciò che l'è accaduto ed è riuscita a rivelare tutto solo a Hünkar, che l'ha aiutata nel migliore dei modi. Per ciò che le è successo la ragazza pensava di non meritare nemmeno l'amore, fino a quando è arrivato Çetin, che grazie ai suoi sentimenti le ha fatto cambiare idea. I due sono convolati a nozze e molto presto per loro arriverà un'altra bella notizia.

Gülten rivelerà a Çetin che molto presto diventeranno genitori

Gülten attenderà a casa con impazienza l'arrivo di Çetin dal lavoro. Gli preparerà una cenetta con i fiocchi e il ragazzo non riuscirà a capire che cosa stia succedendo. Gülten non riuscirà a trattenersi e dalla tasca del suo cardigan toglierà fuori delle piccole calze di lana da neonato.

Çetin sarà molto confuso, allora Gülten gli schiarirà le idee: "Presto sarai papà". Çetin non riuscirà a trattenere la gioia, prenderà in braccio la sua Gülten e inizierà a piangere. I due, però, non vorranno mantenere la notizia per sé, così correranno subito a Villa Yaman per dare il lieto annuncio a parenti e amici.

Gaffur si emoziona quando scopre che diventerà zio

Gülten e Çetin troveranno Gaffur, Saniye e tutti gli altri nella cucina di Villa Yaman. Non riusciranno a capire perché i due ragazzi siano lì a tarda notte, anche se vedranno che Gülten ha uno strano sorriso. Sarà Fadik la prima a intuire che cosa stia succedendo e a capire che Gülten è incinta.

Quando la ragazza confermerà la cosa, in cucina inizieranno tutti a festeggiare. Gaffur piangerà dall'emozione, finalmente avrà la possibilità di diventare zio. Anche Saniye sarà molto felice per sua Gülten, visto che l'ha cresciuta come una figlia. Le urla attireranno in cucina anche Züleyha, che appresa la notizia della gravidanza di Gülten non potrà che essere felice per la sua cara amica.