Züleyha rischierà di morire per l'ennesima volta. Come annunciano le puntate di Terra Amara andate in onda in Turchia, Haşmet proverà ad attirarla nella sua trappola: con un complice le farà credere che per salvare una donna incinta deve attraversare un ponte di legno. Züleyha, però, non saprà che quel ponte è stato manomesso proprio da Haşmet.

La vendetta di Haşmet

L'obiettivo di Haşmet sarà uno, uccidere Züleyha, e organizzerà un piano per attirarla in un luogo pericoloso in cui potrebbe morire. Avrà i suoi complici e uno di questi arriverà a Villa Yaman.

Sarà un uomo molto agitato e si presenterà davanti a Züleyha dicendole che sua moglie è incinta e rischia di morire a causa di una grave emorragia. C'è però un problema: la donna si trova in mezzo ai monti e per raggiungerla si deve attraversare un ponte di legno, ma l'accesso non è consentito alle automobili.

Sarà il ponte la trappola in cui Haşmet vuole attirare Züleyha: è pericolante, in quanto ha fatto tagliere delle corde, e se la donna lo attraversasse sicuramente cadrebbe giù e morirebbe.

Züleyha vuole salvare la donna incinta

Züleyha però ha il cuore d'oro e non penserà che questa richiesta di aiuto possa essere una trappola. Così si recherà nel luogo accanto al ponte insieme al medico dell'ospedale di Çukurova, Gaffur e l'uomo che le ha fatto la richiesta d'aiuto.

Züleyha e il medico saranno a cavallo, mentre Gaffur con la macchina. La ragazza sarà determinata ad attraversare quel ponte, anche se si renderà conto che è pericolante, lo farà?

Hakan scopre che Züleyha rischia di morire

Intanto Hakan sarà insieme ad Abdülkadir e i due parleranno di come quest'ultimo ha cacciato di casa Sermin e Betül.

Hakan sa che Abdülkadir è innamorato di Betül e non capirà perché continui a farle la guerra. A ogni modo all'improvviso arriverà nell'officina di Abdülkadir uno degli uomini di Hakan, che gli dirà che Haşmet vuole uccidere "la signora".

Hakan non ci penserà due volte: prenderà la macchina e proverà a raggiungere Züleyha. Riuscirà a fermarla e a non farla cadere nell'ennesima trappola di Haşmet?

Chi è Haşmet e perché vuole uccidere Züleyha

Manca veramente poco all'arrivo di Haşmet anche nelle puntate della serie in onda su Canale 5. Interpretato da Altan Gördüm, dopo essere stato per anni in prigione, tornerà a Çukurova per movimentare le dinamiche già abbastanza travagliate della città. Lui si sente il vero "proprietario" della cittadina e vorrà che Züleyha si dimentichi di essere la signora di Çukurova. Proverà diverse volte a farla fuori e non solo lei, anche Fikret: farà manomettere la sua auto per provocare un incidente stradale e il ragazzo sarà in ospedale in punto di morte. Sarà Hakan a salvarlo, facendo arrivare dalla Svizzera un luminare pronto a salvarlo.