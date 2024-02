Nelle prossime puntate di Terra Amara il rapporto tra Sermin e Betül si incrinerà. La prima scoprirà che la figlia sta con Haşmet e si vergognerà del fatto che sia "l'amante" di un uomo che potrebbe essere suo padre. La rinnegherà e non vorrà che metta più piede a casa sua.

Betül prova a chiedere perdono alla madre

Durante una cena al circolo Sermin farà una scoperta che la lascerà senza parole: Betül e Haşmet stanno insieme. Rimarrà inorridita non solo perché aveva messo anche lei gli occhi su Haşmet, ma anche perché si vergognerà del fatto che la figlia si sia messa con un uomo che potrebbe essere suo padre.

La ragazza rimarrà molto turbata dallo scontro avuto con la madre, così deciderà di andare a trovarla a casa e di portarle in regalo una borsetta, ma la reazione di Sermin sarà molto diversa dalle aspettative della figlia.

Sermin rinnega la figlia

"Che cosa ci fai qui? Come ti permetti di venire in questa casa!", urlerà Sermin e Betul ribadirà che quella rimane sempre casa sua. "Non hai capito bene, tu non hai più una casa", controbatterà Sermin e tra le due inizierà uno "scontro a fuoco".

Sermin la caccerà fuori: la prenderà proprio sottobraccio e l'accompagnerà nel cortile della tenuta. Le due continueranno a battibeccare e attireranno l'attenzione degli abitanti e dipendenti di Villa Yaman.

La figlia definisce Sermin gelosa e 'vecchia'

Sermin sarà rammaricata per la piega che sta prendendo la vita di Betül: "Forse ti ho cresciuta per diventare l'amante di un uomo che può essere tuo padre?". La ragazza, però, non gradirà la definizione "amante": "Tu sei solo gelosa di me, invidiosa del fatto che tua figlia sia giovane e bella, mentre tu sei invecchiata e non sei la donna più bella di Çukurova".

Queste parole offenderanno Sermin nel profondo e non esiterà a schiaffeggiare la figlia davanti a tutti. L'umiliazione per Betül sarà tanta e servirà l'intervento di Haşmet per portarla via da lì. Sermin si rinchiuderà in casa in lacrime: nemmeno sua figlia ha più stima di lei.

La sfortuna in amore di Sermin

Dopo il divorzio da Sabahattin, Sermin non è mai stata fortunata nel trovare l'anima gemella.

In tutto ciò pare aver influito la sua avidità riguardo al denaro, non a caso aveva riposto tutte le sue speranze in Haşmet e forse già si immaginava nelle vesti della padrona nella sua lussuosa villa.

La figlia Betul, invece, è decisamente più scaltra quando si parla di "sentimenti". Nel suo cuore ha solo Abdülkadir, ma anche lei ha provato a sposare qualcuno solo per soldi. Prossimamente ci sarà Haşmet, ma in passato ha fatto la stessa cosa con Fikret.