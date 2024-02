In Terra amara Çavuş farà a Hakan una rivelazione sconvolgente: Çolak sta mettendo in atto un piano per uccidere Züleyha e vuole farla precipitare da un ponte. Gli farà questa rivelazione pochi istanti prima che il piano venga messo in atto e Hakan farà il tutto per tutto per salvarla.

Çavuş e la rivelazione fatta a Hakan

Tra gli uomini di Çolak c'è un certo Çavuş. Lui è convinto di potersi fidare, ma in realtà non è altro che una spia di Hakan, che puntualmente gli riporta ciò che l'uomo sta combinando. Un giorno, mentre Hakan si troverà nell'ufficio di Abdülkadir, arriverà Çavuş con delle notizie sconcertanti: Çolak vuole incastrare Züleyha con una trappola e ucciderla.

Che cosa progetterà? Pagherà un uomo per mandarlo da Züleyha e farle credere che la moglie è in pericolo di vita in una zona montuosa vicino a Çukurova. Non saprà cosa fare, anche perché per raggiungere tale zona bisogna attraversare un ponte percorribile solo a piedi.

Züleyha cade nella trappola

Züleyha convocherà Gaffur e il medico di Çukurova e insieme andranno a cavallo per salvare la donna, che a detta dell'uomo è anche in procinto di partorire. La trappola di Çolak verrà preparata proprio in quel ponte: è fatto di legno e tenuto da alcune corde, e una di queste è stata tagliata in parte. Praticamente quel ponte viene sorretto da un filo sottilissimo e qualsiasi tipo di peso, anche il più fragile, potrebbe farlo precipitare.

Çavuş ripeterà a Hakan: "Çolak vuole ucciderla". Lui non si farà sfuggire un secondo di tempo e con il suo fuoristrada volerà alla velocità della luce per salvarla.

Züleyha sfiora la morte

Züleyha, intanto, sarà pronta ad attraversare il ponte con il suo cavallo, ma improvvisamente si sentiranno diversi spari. Sara Hakan che invierà una sorta di segnale per fermare Züleyha e ci riuscirà, fermando anche l'uomo che è stato pagato da Çolak.

Intanto il ponte cadrà e per un pelo Züleyha si salverà. Hakan arriverà e potrà finalmente abbracciare la sua amata, svelandole che è stato Çolak che ha provato a ucciderla.

