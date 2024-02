Fikret verrà ferito da un proiettile durante una sparatoria in Libano nella puntata di Terra Amara di lunedì 4 marzo e Hakan gli salverà la vita portandolo in ospedale e facendolo operare d'urgenza. L'arrivo di Gumusoglu si rivelerà di fondamentale importante per la vita del nipote di Lutfiye e per questo l'uomo gli sarà debitore. Hakan aiuterà anche Cetin e il suo amico a far ritorno a Cukurova, visto che i due uomini erano rimasti bloccati in Libano per la guerra.

Il viaggio in Libano di Fikret per indagare su Mehmet Kara

Fikret e Cetin partiranno per il Libano con lo scopo di capire se Mehmet Kara è davvero Hakan Gumusoglu.

I due amici riusciranno subito a scoprire la verità sul conto del fidanzato di Zuleyha che per mesi ha mentito sulla sua identità ma non torneranno a Cukurova. La guerra appena scoppiata, infatti, impedirà a Fikret e Cetin di tornare a casa e anche di mettersi in contatto con i propri cari. Zuleyha sarà presa dall'agitazione e non potrà fare altro che confidare a Mehmet che Fikret si trova in Libano per indagare su di lui.

Kara sarà deluso dalla sua fidanzata per la mancanza di fiducia, ma deciderà di partire per trovare i due uomini e riportarli in Turchia. Sfruttando le sue conoscenze, per Mehmet sarà facile procurarsi una tessera stampa ed entrare nel campo di battaglia.

La corsa in ospedale grazie a Hakan e la ripresa di Fikret

Nel frattempo, Fikret e Cetin proveranno a raggiungere l'ambasciata a piedi e si troveranno coinvolti in una sparatoria. Fikret sarà colpito da un proiettile e le sue condizioni saranno serie, ma fortunatamente Hakan arriverà proprio in quel momento e lo soccorrerà.

Mehmet si renderà conto che non c'è tempo da perdere e porterà immediatamente Fikret in ospedale dove sarà operato d'urgenza.

Nonostante la perdita di molto sangue, il cognato di Zuleyha riuscirà a riprendersi e appena potrà ringrazierà Hakan per tutto quello che ha fatto per lui. Riconoscendo di essergli debitori, Fikret e Cetin ringrazieranno di cuore l'uomo che darò loro il permesso di chiamarlo Hakan.

La grande riconoscenza di Fikret per Mehmet

La verità sull'identità di Mehmet è ormai stata scoperta da Cetin e da Fikret, i quali sanno che Hakan Gumusoglu è il fidanzato di Zuleyha.

I due uomini riveleranno a tutti il segreto di Mehmet? Dando uno sguardo alle anticipazioni future, Fikret arriverà a mentire a Zuleyha pur di proteggere la vera identità di Mehmet. L'uomo si renderà conto che, pur avendo mentito a tutti, Mehmet non è affatto pericoloso come pensava. La riconoscenza per avergli salvato la vita sarà talmente forte in Fikret che deciderà di comportarsi come se in Libano non avesse scoperto nulla sul conto di Mehmet.