Zuleyha umilierà Colak davanti a tutti nella puntata di Terra Amara di mercoledì 21 febbraio. La signora di Cukurova interverrà in difesa del popolo e urlerà contro Hesmet: "Qui il bullo non è considerato un signore", mettendolo in imbarazzo. Colak sarà costretto ad andare via con suo figlio, pieno di vergogna e pronto ad assoldare Vahap per vendicarsi di Zuleyha.

Il grande errore di Colak per rivendicare le terre

Colak sarà deciso a riprendersi le terre che un tempo appartenevano a lui e per farlo sembrerà disposto a tutto. Hesmet andrà al villaggio e distruggerà le baracche dei braccianti, certo di conquistare il rispetto con il timore per lui.

Le cose, tuttavia, non andranno affatto come previsto, perché la gente si rivolterà contro di lui. Appena saputo quello che è accaduto, Fikret e Mehmet andranno al ristorante per avvertirlo di non scherzare con i meno fortunati, ma questo non basterà. Ci sarà un durissimo scontro tra Colak e Zuleyha a cui assisteranno tutti gli abitanti di Cukurova, in centro. "Qui il bullo non è considerato un signore", urlerà Zuleyha a Hesmet che sarà infuriato per la pessima figura. Colak non riuscirà a dire una parola mentre Zuleyha continuerà a dirgli di vergognarsi per quello che ha appena fatto e tutti applaudiranno la donna. Hesmet e suo figlio saranno costretti ad andare via con la coda tra le gambe, presi da un forte imbarazzo.

Cetin, Mehmet e Fikret uniti a favore dei contadini

Lo scontro con Zuleyha farà arrabbiare Colak che penserà subito ad una vendetta contro di lei, assoldando Vahap per mettere in atto il suo nuovo piano. Nel frattempo, Fikret e Mehmet si daranno da fare per aiutare i contadini, rimasti senza casa. I due uomini tranquillizzeranno i braccianti e si impegneranno a ricostruire le baracche.

Cetin porterà giocattoli, cibo e altri oggetti importanti e tutti saranno grati del grande aiuto ricevuto. Colak si renderà conto di aver fatto una mossa sbagliata e proverà a tornare al villaggio per scusarsi e portare cibo, ma sarà fischiato e mandato via. Gli abitanti del villaggio non accetteranno alcun aiuto da Hesmet che sarà nuovamente umiliato.

I dubbi di Zuleyha dopo la verità sull'omicidio di Fekeli

Nelle puntate precedenti, Fikret ha scoperto che Abdulkadir ha ucciso Fekeli e lo ha spaventato sequestrandolo. Questa notizia ha messo in allarme anche Zuleyha che ha preferito rimandare il matrimonio con Mehmet almeno fino a quando non si sarà chiarita la sua totale estraneità ai fatti. Il fidanzato di Zuleyha, infatti, è un socio di Abdulkadir e per lei è stato inevitabile dubitare della sua sincerità. Tra Fikret e Mehmet, invece, sembra esserci una piccola tregua, visto che i due uomini hanno unito le loro forze per aiutare gli abitanti del villaggio.