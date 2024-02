Vahap è uno dei personaggi che sta caratterizzando la quarta stagione di Terra Amara. Psicopatico, è arrivato in città per sostenere Abdülkadir nelle sue vendette. La sua vita non è mai stata facile, ma non lo sarà nemmeno il futuro. Dalle puntate già andate in onda in Turchia si scopre che avrà un triste destino, pari a quello del fratello. Abdülkadir morirà durante una rissa in carcere tra detenuti. Vahap, anche lui in prigione per una minaccia di attentato ai danni di Fikret, morirà cadendo dal tetto del carcere mentre cercherà di evadere.

Perché Vahap è arrivato a Çukurova

Vahap è arrivato a Çukurova con pessime intenzioni. Sta affiancando il fratello Abdülkadir in tutte le vendette contro la famiglia Yaman, ma è anche mentalmente instabile. Nutre una profonda ossessione per Züleyha, al punto che è entrato nella sua camera da letto e si è coricato affianco a lei, ma non solo. Ha rubato una sua décolleté e una ciocca di capelli e li nasconde in una cassetta a casa sua.

Vahap, oltre a tutto ciò, vuole fare fuori anche Hakan. Ci ha provato diverse volte, ma gli è sempre andata male. Cercando di uccidere Hakan con un colpo di fucile, invece, ha colpito Züleyha, lasciando la ragazza in fin di vita. Fortunatamente è riuscita a salvarsi.

Vahap e la latitanza di Abdülkadir

Ma che cosa ne sarà di Vahap? Dopo diversi tiri e molla con il fratello (che rischierà anche di uccidere quando gli sparerà un colpo in pieno petto durante uno scontro) farà di tutto per difenderlo quando finirà in carcere per l'omicidio di Fekeli.

Abdülkadir non avrà nessuna intenzione di rimanere in carcere, così Vahap insieme a Hakan lo aiuteranno a evadere.

Quando riusciranno a liberarlo gli prepareranno un rifugio in una grotta, dove ogni giorno gli porteranno dei viveri.

La minaccia di attentato al matrimonio di Fikret

Le cose cambieranno quando Abdülkadir verrà arrestato per l'omicidio di Fekeli, soprattutto quando arriverà la condanna: per lui ci sarà la pena di morte, cosa che farà arrabbiare Vahap, il quale incolperà della cosa Fikret, visto che è stato lui a farlo arrestare.

Vorrà vendicarsi di lui, così il giorno delle sue nozze si presenterà a Villa Yaman con indosso dell'esplosivo e minaccerà di farsi saltare in aria. Solo successivamente si scoprirà che in realtà i pacchetti di esplosivo erano finti, e Vahap verrà denunciato alla polizia e arrestato.

La morte di Vahap

Cosa ne sarà di lui? Lo stato psicologico non sarà dei migliori, per questo Vahap finirà a Erzurum in un ospedale psichiatrico e poi in carcere. Circa tre anni dopo il suo primo giorno di detenzione proverà a fuggire, lo farà passando dal tetto del carcere. Vahap, però, perderà l'equilibrio e cadrà dal tetto. Per lui non ci sarà via di scampo, morirà sul colpo.