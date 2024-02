Parte della puntata di Uomini e donne andata in onda il 26 febbraio è stata dedicata alla conoscenza in corso tra Barbara De Santi ed Ernesto Russo. La dama si è lamentata dei pochi incontri che ci sono tra lei e il cavaliere durante la settimana, ma lui l'ha subito frenata precisando che non vuole ansie e stress in una frequentazione perché è uno spirito libero, e in più non ha una preferenza tra lei e l'altra dama Jasminka. Sui social network c'è chi critica il protagonista del Trono Over paragonandolo a un attore di soap e chi sostiene che l'insegnante sarebbe troppo pesante.

Il faccia a faccia in studio

Tra Ernesto e Barbara le cose non vanno come all'inizio della conoscenza. I due hanno avuto un confronto in studio dopo una settimana di lontananza e le lacrime che lei ha versato nell'ultima puntata di U&D.

De Santi ha protestato per la poca voglia che Russo mostrerebbe nel sentirla e nel vederla quando non si registra, tant'è che ha affermato: "Devo ringraziare voi se lo vedo, altrimenti non lo vedo mai".

Il cavaliere del Trono Over non ha gradito questa lamentela e ha messo in chiaro le cose: "Io non voglio ansia e stress in una frequentazione, perché poi non mi piace più".

"Io sono uno spirito libero e al momento non ho una preferenza per nessuna, non sono preso", ha concluso Ernesto raggelando Barbara e l'altra sua corteggiatrice Jasminka.

Il parere del pubblico social

Sotto al video che la pagina X di U&D ha dedicato all'ultimo faccia a faccia tra Barbara ed Ernesto si possono trovare i commenti di chi si schiera da una parte o dall'altra in questa diatriba che è al centro delle dinamiche del Trono Over.

"Lui oltre a fare la comparsa nelle fiction, fa anche il protagonista stando al centro dello studio?", ha scritto un fan.

Altri spettatori pensano che De Santi starebbe un po' esagerando perché la conoscenza tra lei e Russo è iniziata da meno di un mese e non si è concretizzata neppure in un bacio.

"Lui è un montato ma lei è pesante e insiste", si legge sui social network il 26 febbraio.

Le anticipazioni delle prossime puntate

Dopo quell andata in onda il 26 febbraio è stata registrata un'altra puntata di U&D (martedì 20) e le anticipazioni svelano che Barbara ha litigato con Ernesto e poi ha lasciato lo studio furiosa.

Si è lamentata del fatto che il cavaliere non si sia presentato all'appuntamento che avevano programmato nei giorni precedenti, e per questo l'ha decritto come una persona arida e interessata solo alla visibilità.

L'uomo si è offeso per questa critica, ma non ci ha pensato due volte a seguire De Santi dietro le quinte per un confronto che probabilmente verrà raccontato nel corso registrazione di lunedì 26 febbraio.