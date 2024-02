Tra Silvia e Michele scatterà qualcosa nella puntata di Un posto al sole in onda giovedì 29 febbraio e Giancarlo sarà furioso. Le anticipazioni annunciano che il compagno di Silvia sarà stufo della vicinanza con il suo ex marito e chiederà alla donna di farlo uscire dalla sua vita. Nel frattempo Raffaele si preparerà per il viaggio in Trentino e penserà di chiedere a Rosa di sostituirlo in portineria, mentre Mariella penserà di punire Guido per la sua pigrizia.

Ritorno al passato: nostalgia o reali sentimenti?

Il legame tra Silvia e Michele continuerà a consolidarsi con il passare dei giorni e per i due ex coniugi l'armonia tornerà quella di un tempo.

Quello che sembrava essere un semplice rapporto di amicizia nel rispetto del passato, però, sembrerà prendere un'altra piega. I sentimenti tra Silvia e Michele riaffioreranno e tra i due scatterà qualcosa. Le trame non rivelano se tra loro ci sarà un bacio o solo un riavvicinamento, ma certamente basterà a far infuriare Giancarlo. Il bancario non tollererà vedere la sua compagna così vicina al suo ex marito e reagirà in maniera molto drastica. Giancarlo chiederà a Silvia di far uscire definitivamente Michele dalla sua vita.

Mariella pronta a combattere contro la pigrizia di Guido

Nel frattempo Raffaele sarà molto felice di partire per il Trentino con Raffaele, ma dovrà trovare un sostituto in portineria.

L'uomo penserà subito a Rosa che in passato aveva svolto il suo lavoro in maniera impeccabile, ma la donna sta attraversando un periodo molto difficile. Ci saranno novità anche per Clara che con il piccolo Federico sarà pronta a tornare a casa di Alberto, anche se solo come coinquilina. La donna dovrà fare tesoro degli errori commessi in passato e limitarsi ad una pacifica convivenza con il suo ex compagno.

Infine, Mariella non sopporterà più la pigrizia di Guido e penserà ad un modo per punire suo marito e fargli abbandonare il divano.

Una richiesta forse inaccettabile per Silvia

Silvia accetterà la richiesta di Giancarlo? Le anticipazioni non sono chiare su quello che succederà tra la donna e Michele, ma certamente sarà qualcosa di importante.

Non si esclude che Giancarlo possa assistere ad un bacio tra Silvia e Michele e questo giustificherebbe la sua reazione molto dura. Il bancario arriverà a chiedere alla sua compagna di escludere definitivamente Saviani dalla sua vita. Si tratta di una decisione molto dura che difficilmente Silvia potrà accettare. Michele ha un ruolo fondamentale nella sua vita e in quella di Rossella e pensare di rinunciare definitivamente alla sua presenza potrebbe essere troppo per Silvia. Giancarlo rischierà molto con questa sua reazione: anche di perdere la sua compagna.