Mario Cusitore torna in studio a distanza di una settimana dalla sua uscita di scena a Uomini e donne e chiede perdono a Ida Platano.

Il cavaliere napoletano ha scelto di rimettersi in gioco e provare così a riconquistare la fiducia della tronista che nelle scorse registrazioni aveva scelto di eliminarlo definitivamente dal suo parterre.

Un modo di fare che non ha convinto affatto i fan social del programma, molti dei quali sostengono che Mario sia stato patetico e che in realtà sarebbe interessato solo alla visibilità mediatica e alle telecamere.

Mario torna in trasmissione e chiede perdono a Ida Platano: 'Non c'è limite al peggio'

Il rientro in studio di Maria non è passato inosservato tra i fan social, dato che questo pomeriggio è andata in onda la puntata del suo ritorno, in cui chiedeva perdono a Ida per come si è comportato.

Il cavaliere ha ammesso di non essere stato bene e di essersi pentito del modo in cui ha troncato il suo legame con la tronista, andando via senza neppure salutarla.

Del resto Ida aveva tutte le carte in regola per infuriarsi con il suo pretendente, dato che aveva ricevuto diverse segnalazioni sul suo conto secondo cui aveva sentito altre donne mentre la stava corteggiando. Questo l'aveva portata a perdere la fiducia.

I fan si lamentano dopo il ritorno di Mario a Uomini e donne

La presenza di Mario in studio ha scatenato un acceso polverone tra i fan della trasmissione, molti dei quali si sono scagliati contro la sua incoerenza.

"Dopo che ha visto che nessuno lo ha più cercato è subito rientrato in studio con la coda tra le gambe pronto a chiedere perdono", ha scritto un utente sui social.

"Non c'è limite al peggio. Ha ragione Tina: il richiamo delle telecamere è troppo forte", ha commentato qualcun altro in rete.

"Lui praticamente ha studiato a casa queste frasi da dire. Un attore patetico e ridicolo", sentenzia un altro appassionato della trasmissione di Maria De Filippi.

"Mi viene da ridere e non credo a una parola di quello che dice.

È tornato solo per visibilità e per stare al centro dell'attenzione", aggiunge ancora un altro utente.

Ida non riaccoglie Mario nel suo parterre

Tuttavia, malgrado questo rientro in studio, le anticipazioni delle prossime puntate del talk show che sono state registrate in queste settimane rivelano che Ida non ha accettato di riaccoglierlo in studio.

La tronista sembra aver messo definitivamente una pietra sopra a quanto c'è stato con il cavaliere napoletano, nonostante nelle scorse settimane avesse ammesso di provare qualcosa di forte nei suoi confronti. Un addio che non convince fino in fondo gli appassionati, alcuni dei quali temono che la tronista possa farlo richiamare nelle prossime settimane.