Nelle puntate di Un posto al sole del 22 e 23 febbraio, Nunzio non sarà per niente contento nell'apprendere che i suoi aggressori la faranno franca. Il ragazzo vorrà giustizia per il pestaggio subito. Rosa sarà in pericolo di vita a causa del boss Torrente, il quale intende appropriarsi della sua casa. Nessuno sarà disposto ad aiutare Picariello, per questo la donna non avrà più via di fuga. Nel frattempo Giulia e Luca dimenticheranno per un po' di tempo la malattia, concedendosi una rilassante serata insieme.

Rosa senza via di fuga, Giulia affronta Luca

Nell'appuntamento di giovedì 22 febbraio, un caso che giungerà al Centro Ascolto non farà altro che colpire nel profondo Giulia. Quest'ultima deciderà di fare un discorso estremamente delicato a Luca, il quale sta attraversando una fase difficile della sua vita. Nel frattempo, la situazione di Rosa Picariello non accennerà a migliorare in alcun modo. La sorella di Eduardo non avrà alcuna via di fuga, soprattutto dopo che la sua richiesta di aiuto cadrà nel vuoto.

E mentre Rosa continuerà ad essere tormentata dalle minacce dei malavitosi, a Palazzo Palladini una famiglia sarà a dir poco in apprensione per la loro figlia. Si tratta di Serena e Filippo, i quali non sapranno come restituire la gioia a Irene, che sarà sempre più apatica.

La vita di Rosa a rischio a causa del boss Torrente

Nella puntata di venerdì 23 febbraio Rosa si ritroverà in pericolo di vita a causa del boss Torrente che finirà per prenderla di mira. Il malavitoso sarà pronto a qualsiasi cosa pur di sfrattare la madre di Manuel dall'abitazione.

Intanto giungeranno novità riguardanti gli individui che poco tempo addietro hanno aggredito Nunzio Cammarota, portandolo a finire in ospedale.

Ebbene, queste persone non verranno punite dalla legge, facendo imbestialire Nunzio.

Il discorso di Giulia a Luca servirà a rasserenare la coppia, la quale si ritroverà a trascorrere una serata senza pensare alla malattia che ha colpito il dottore.

La situazione in casa Sartori peggiorerà sempre di più. L'umore di Irene porterà i suoi genitori a discutere con la bambina, punendola.

Irene, però, continuerà ad utilizzare il proprio smartphone all'insaputa di Filippo e Serena.

Nunzio potrebbe farsi giustizia da solo

Mentre la situazione di Rosa Picariello sarà al centro dell'attenzione nelle prossime puntate di Un posto al sole, anche Nunzio avrà il suo bel daffare. Il figlio di Franco non sarà per niente contento di apprendere che i suoi aggressori la faranno franca. Il ragazzo, infatti, era stato aggredito fuori dal locale di Silvia e ridotto malamente. Non è da escludere che Nunzio possa decidere di intervenire in prima persona, facendosi giustizia da sé. Se così fosse, il ragazzo rischierà di trovarsi ancora una volta in grave pericolo, compromettendo la sua serenità.