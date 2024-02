Nelle puntate di Un posto al sole in programma da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio, in prima visione su Rai 3, Serena e Filippi saranno in ansia per l'apatia della loro figlia Irene. Ida invece deluderà Diego: la loro relazione entrerà in crisi quando il ragazzo le farà una proposta, ma lei non l'accetterà.

Anticipazioni Un posto al sole: la relazione tra Diego e Ida entra in crisi

Il comportamento arrogante di Flavio Bianchi spaventerà Diana. Rosa e Clara, intanto, non riusciranno a superare la situazione di pericolo e l'esito non sarà dei migliori.

Diego vorrà passare sempre più tempo con Ida. Le farà una proposta, ma la ragazza non reagirà nel modo sperato. Per questo motivo la loro relazione entrare in crisi.

Mariella organizzerà una vendetta ai danni di Guido, reo di non averle raccontato tutta la verità sulle ferie in Spagna. Intanto l'amicizia tra Rosa e Clara rischierà di terminare a causa di un violento litigio. La madre di Federico cercherà di convincere l'amica ad abbandonare l'abitazione. Rosa non lo farò, anzi studierà un modo per rispondere alle intimidazioni ricevute da parte delle camorra.

Serena in ansia per l'apatia di Irene

Ida prenderà una decisione complicata dopo essere stata messa sotto pressione sia da Roberto che da Diego.

Silvia e Michele si getteranno a capofitto nei preparativi delle nozze della loro figlia. Una situazione che porterà i due ex coniugi ad avvicinarsi nuovamente.

Giulia farà un bel discorso a Luca dopo aver sentito un caso al Centro Ascolto. Rosa si troverà in pericolo quando finirà in balia del pericoloso boss Torrente. Irene farà preoccupare i suoi genitori per la sua apatia: Serena e Filippo non sapranno più come comportarsi.

Nunzio sarà sempre più in ansia, certo che i suoi aggressori non paghino per ciò che gli hanno fatto. Giulia e Luca si recheranno ad cena dove proveranno a non pensare alla malattia che incombe. Irene userà di nascosto ai suoi genitori il telefono, intanto loro sempre più in ansia per lei.

Flavio Bianchi è il nuovo cattivo della soap

Flavio Bianchi è uno dei nuovi personaggi di Un posto al sole. Interpretato da Leonardo Santini, interpreta il ruolo di uno stimato imprenditore che nasconde una personalità diversa da ciò che fa apparire. L'uomo è in combutta con la camorra, tanto da voler coinvolgere Roberto nelle sue attività. Quest'ultimo sembra aver recuperato in pieno il suo lato dark dopo aver strappato il piccolo Tommaso tra le braccia della vera madre Ida.