Proseguono le anticipazioni settimanali di Un posto al sole relative alle puntate che andranno in onda dal 19 al 23 febbraio. Mentre Rosa dovrà subire nuove intimidazioni per via della sua sua resistenza a lasciare la casa, Ida e Diego si troveranno davanti all'ennesima difficoltà che metterà in crisi la loro relazione. A palazzo Palladini intanto ci saranno delle tensioni tra Filippo e Serena che non sapranno come gestire il malumore costante della figlia Irene.

Nuovi problemi per Ida e Diego

Al centro delle puntate ci sarà la difficile situazione che dovrà affrontare l'architetta Diana, la quale avrà a che fare con il lato più oscuro di Flavio Bianchi.

L'imprenditore, invischiato con la camorra, cercherà di ottenere la più presto le case dei quartieri popolari dove abita anche Rosa. Quest'ultima, dal canto suo, continuerà però a opporre resistenza e si scontrerà per questo anche con Clara, la quale invece la spingerà a lasciare l'appartamento come gli altri condomini. Tra le due amiche il rapporto quindi si incrinerà notevolmente.

Intanto Diego proverà a passare più tempo con Ida, ma i suoi tentativi non verranno accolti positivamente dalla giovane. Ida proverà a chiarirsi con lui ma la coppia si troverà davanti all'ennesimo ostacolo. Frattanto, Mariella scoprirà che Guido le ha mentito circa la sua vacanza in Spagna e architetterà un piano per vendicarsi.

Tensioni tra Filippo e Serena

Rosa, contraria all'idea di Clara di lasciare la sua casa, cercherà una via alternativa per non sottostare alle intimidazioni subite. Picariello sarà impaurita e inconsapevole che il boss Torrente l'ha messa nel suo mirino, intanto Nunzio non si darà pace all'idea che i suoi aggressori possano farla franca.

Nel frattempo Roberto Ferri continuerà a imporre le sue idee a Ida e la giovane per non caricare Diego dei suoi problemi prenderà una difficile soluzione riguardo la sua relazione.

Intanto Silvia e Michele si troveranno insieme per organizzare il matrimonio della figlia Rossella ormai alle porte si perderanno in antichi ricordi.

Filippo e Serena si troveranno in disaccordo circa il modo di affrontare i comportamenti apatici della figlia Irene. Nessuno dei due, però, sarà ancora a conoscenza del fatto che la bambina sta usando di nascosto il vecchio telefono della madre.

Infine Luca e Giulia proveranno a concedersi una serata lontana da preoccupazioni, dopo aver affrontato ancora una volta il delicato problema di salute del dottore.

Il punto sul rapporto tra Rosa e Clara

La vicenda di Rosa, costretta a battersi per non lasciare la sua casa, sarà sempre più centrale durante le prossime puntate della soap. In particolare, l'attenzione sarà concentrata sul rapporto tra Clara e Rosa. Le due dopo essersi avvicinate molto nelle precedenti settimane, sembreranno essere in questo caso su fronti diametralmente opposti.

Infatti Picariello lotterà per restare nel suo quartiere, mentre Clara, anche spinta da Alberto che approfitterà della situazione per insinuarsi nella sua vita, la inviterà a trasferirsi con sé e i rispettivi figli.

I fan sui social intanto non si sono astenuti dal commentare la questione, sottolineando la troppa ingenuità di Clara, che ha sempre bisogno di qualcuno che le venga in aiuto: 'Clara sembra la bella addormentata, mentre Rosa è bella sveglia', ha scritto qualcuno.

Non è escluso che nel corso delle prossime settimane la madre di Manuel prosegua da sola la propria 'lotta' per restare nel quartiere.