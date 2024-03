Cambio di programmazione per Tempesta d'amore nel palinsesto di Rete 4. Dall'11 marzo, infatti, la soap non andrà più in onda nella fascia preserale ma verrà trasmessa di mattina a partire dalle ore 10:00. Le anticipazioni degli episodi di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 10 al 16 marzo 2024 ci annunciano che Paul deciderà di lasciare Constanze per poi dichiarare i suoi sentimenti a Josie, mentre Werner rientrerà in hotel e conoscerà l'enigmatico Markus.

Paul lascia Constanze

Prima di partire alla volta dell'Inghilterra, Paul deciderà di riscuotere il premio vinto molte settimane prima: un workshop in compagnia di Josie in cui creare insieme delle nuove praline.

Per non creare tensioni con Constanze, il giovane deciderà di non rivelarle nulla e si recherà all'incontro di nascosto. Nonostante questo, l'avvocatessa scoprirà le sue bugie e andrà su tutte le furie. Poco dopo però la situazione si capovolgerà quando Paul verrà a sapere che la fidanzata gli ha mentito per quanto riguarda l'offerta di lavoro che ha ricevuto dall'Inghilterra. A quel punto, il Lindbergh deciderà di allontanarsi da lei. In preda alla rabbia, Constanze andrà da Josie e l'accuserà di essere la causa della fine della sua relazione col fidanzato. Non capendo cosa stia succedendo, la Klee chiederà spiegazioni a Paul che gli dichiarerà il suo amore.

Robert litiga con Andrè

Werner rientrerà al Furstenhof dopo un lungo periodo di riabilitazione e conoscerà Markus.

Nel corso del loro incontro, l'uomo confesserà all'albergatore di voler trasformare l'ala est dell'hotel in una serie di appartamenti da affittare. Gerry deciderà di prendere la patente per la disperazione della madre Helene. La donna tenterà di dissuaderlo ma il giovane farà gli esami necessari e verrà promosso. Poco dopo, Gerry farà una gita in auto e si renderà conto che la madre lo sta seguendo.

Robert ed Andrè discuteranno animatamente quando il Saalfeld accuserà lo zio di trascurare il suo lavoro in hotel per occuparsi del caffè Lindbergh. Werner lo verrà a sapere e cercherà di farli riappacificare, acquistando un ristorante per il figlio. Vanessa e Carolin vorrebbero festeggiare il loro matrimonio con un cocktail party e si rivolgeranno ad Erik ed Yvonne per organizzarlo.

Josie e Paul si sposeranno

Nonostante le tante vicissitudini passate Josie e Paul avranno il loro tanto agognato lieto fine nelle trame future della soap. I due giovani, infatti, molto presto riusciranno a viversi appieno il loro amore decidendo alla fine di sposarsi. Negli episodi conclusivi della diciottesima stagione gli spettatori potranno finalmente assistere al loro matrimonio che avverrà nei pressi del Furstenhof. Subito dopo la coppia uscirà di scena come di consueto, lasciando il posto ai nuovi protagonisti che saranno Eleni e Leander.