Scoccherà finalmente la scintilla fra Christoph ed Alexandra nelle nuove puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 25 al 29 marzo. Le anticipazioni rivelano che Saalfeld cercherà in ogni modo di capire se Alexandra è veramente interessata a lui, facendola finalmente cadere fra le sue braccia.

Nel frattempo, Josie cercherà di aiutare Leon a trovare un nuovo lavoro dopo il licenziamento, mentre Carolin si dichiarerà a Vanessa.

Alexandra si lascia andare con Christoph

Alexandra soffocherà i sentimenti che prova per Christoph e accetterà di aiutare Markus ad ingannarlo.

Nel corso di un picnic in montagna però la donna non riuscirà più a mentire e finirà per far capire a Saalfeld che prova qualcosa per lui. Felice di gioia, Christoph proseguirà il suo corteggiamento fino a quando Alexandra non gli rivelerà che Markus non è sincero e vuole vendere l'ala est del Furstenhof per risanare i bilanci. A quel punto, l'albergatore darà un appuntamento alla donna in una baita, ma giunto lì sarà costretto a confrontarsi con Markus. Poco dopo, Alexandra capirà di amare Christoph e si dichiarerà a lui per poi trascorrere una notte di passione insieme.

Leon viene licenziato

Dopo aver saputo del licenziamento della madre, Gerry farà valere i suoi diritti decisionali come proprietario del salone, chiedendo la sua immediata riassunzione.

Shirin non gradirà il comportamento del fidanzato e deciderà di allontanarsi da lui. Andrè intuirà che Helene si sente in colpa per il deficit mentale di Gerry e manderà a chiamare un ginecologo per risolvere il problema. Carolin e Vanessa avranno una serie di discussioni che le porteranno ad allontanarsi per il dispiacere dei loro rispettivi fidanzati, Max e Michael.

La situazione peggiorerà quando Lamprecht confesserà alla Sonnbichler di essere innamorata di lei.

Nel frattempo, Josie riceverà un grosso ordine di praline e festeggerà l'evento insieme ad Erik. Più tardi, la cuoca verrà a sapere che Leon è stato licenziato e si offrirà di aiutarlo a trovare un nuovo lavoro come PR del Furstenhof.

Il posto però andrà ad Erik e Josie si convincerà che dietro la mancata assunzione del fidanzato ci sia Paul. Non soffrendo più per lui, la pasticciera deciderà di affrontarlo per chiedergli spiegazioni. Dopo aver avuto diverse discussioni, Carolin avrà il coraggio di dichiararsi a Vanessa.

Il cambio di programmazione della soap

Prosegue con successo la messa in onda dei nuovi episodi della soap opera bavarese nel palinsesto mattutino di Rete 4, tutti i giorni a partire dalle 10:00. Il cambio di programmazione, infatti, non ha portato nessun grosso calo di ascolti per la serie che giornalmente viene seguita da più di 300 mila affezionatissimi telespettatori. Il cambio di palinsesto è stato voluto da Mediaset per sopperire allo scarso share registrato da Rete 4 negli ultimi mesi.