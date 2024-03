Nella vita di Emir Kozcuoğlu ci sarà più di un segreto e uno di questo riguarderà la madre che si scoprirà essere in stato vegetativo da diverso tempo. La donna si trova ricoverata in una struttura e apparirà in scena per la prima volta in Endless Love nel momento in cui Emir andrà a trovarla dopo aver avuto un violento scontro con il padre Galip. Sarà anche il momento in cui l'amante di Emir, Banu, scoprirà di essere incinta.

Emir si scontra con Galip per via della madre, Banu incinta

A poco poco nella soap tv Endless Love verrà alla luce il passato tragico del protagonista Emir.

Tra lui e il padre ad un certo punto ci sarà un duro scontro durante il quale Emir gli rinfaccerà di essere responsabile di quanto accuduto a sua madre tempo addietro. Sino a questo momento non si era mai parlato della mamma di Emir e non si era mai saputo se la donna fosse morta oppure se avesse divorziato dal marito Galip. Qualcosa in più su questa misteriosa figura verrà a galla proprio a seguito di questo violento litigio tra padre e figlio. Sarà un momento assai delicato per il marito di Nihan visto che proprio lo stesso giorno dello scontro con il padre, la sua amante Banu gli comunicherà quella che lei ritiene essere una bellissima notizia. Banu infatti, scoprirà di essere incinta e vorrà condividere questa gioia con Emir con il quale, come noto, ha una relazione extraconiugale da diverso tempo.

La madre di Emir è in stato vegetativo

Banu crederà che grazie a questa gravidanza potrà finalmente avere Emir tutto per sé, ma le cose non andranno come da lei sperato. Emir non si presenterà all'appuntamento con la sua amante, ancora scosso dopo lo scontro con il padre. Il marito di Nihan se ne andrà in un luogo fuori città, una sorta di struttura ospedaliera dove farà visita ad una donna che si trova in stato vegetativo.

Si verrà a sapere che questa misteriosa persona non è altri che sua madre Mujgan ma al momento non è chiaro cosa sia successo alla donna.

Il punto sul personaggio di Emir in Endless Love

Il personaggio di Emir Kozcuoğlu interpretato dall'attore Kaan Urgancıoğlu, è uno dei protagonisti di questo sceneggiato turco insieme ai personaggi di Kemal e Nihan.

Grazie proprio al ruolo di Emir in Endless Love, l'attore che gli presta volto ha vinto il premio come Miglior attore non protagonista agli Ayaklı Gazete TV Stars Awards nel 2015. Emir è il cattivo della serie e rappresenta lo stereotipo dell'uomo ricco, prepotente e disposto a tutto pur di ottenere ciò che vuole. Il perfetto antagonista di Kemal che invece è tutto l'opposto.