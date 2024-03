Asu sarà invitata per la prima volta a casa di Kemal per conoscere la famiglia nella puntata di Endless Love di sabato 30 marzo. Le anticipazioni spiegano che Nihan lavorerà ai murales degli uffici e Asu non perderà occasione per farle credere di essere la nuova fiamma di Kemal. Nel frattempo Tarik lavorerà come barbiere personale di Emir e quando suo fratello lo scoprirà andrà su tutte le furie. Infine Zeynep incontrerà Ozan per un aperitivo e gli regalerà un portachiavi a forma di auto sportiva.

Il nuovo lavoro di Nihan all'azienda di Kemal

Nihan inizierà a dipingere le pareti dell'azienda di Kemal e tra lei e Asu inizierà a nascere una certa rivalità.

Nihan farà di tutto per mostrare le sue grandi abilità artistiche e Asu si impegnerà a far credere alla pittrice di essere la nuova fiamma di Kemal. Quest'ultimo starà al gioco e appoggerà la ragazza per fare ingelosire Nihan e ricambiarla con la stessa moneta. Più tardi Kemal andrà all'appuntamento con Emir, ma l'imprenditore sarà in ritardo. Tufal spiegherà a Kemal che il suo capo sta facendo tardi perché suo fratello Tarik gli sta tagliando i capelli. Kemal sarà sconvolto dal fatto che suo fratello lavori per il suo nemico e andrà su tutte le furie quando Emir gli farà i complimenti per a sua bravura.

Tarik arriverà con dei regali per tutta la famiglia

La sera, Asu sarà invitata a cena a casa Soydere per conoscere per la prima volta la famiglia di Kemal.

Fehime si darà da fare per preparare una cena abbondante e accogliere al meglio la ragazza, sperando che suo figlio si sia definitivamente dimenticato di Nihan. Tarik rientrerà a casa con dei regali per tutti e questo farà storcere il naso a Kemal, consapevole del fatto che quei doni siano stati comprati con il denaro di Emir.

Per l'ingegnere sarà ormai ben chiaro che l'imprenditore stia facendo di tutto per lusingare la sua famiglia con il suo potere. Zeynep, invece, uscirà con Ozan per un aperitivo e il ragazzo sembrerà già molto preso. La sorella di Kemal regalerà al giovane Sezin un portachiavi a forma di auto sportiva.

La bugia di Kemal è stata una buona occasione per Nihan

Nelle puntate precedenti Kemal ha giustificato a Emir la sua presenza nell'ufficio di Nihan dicendo di avere un lavoro per lei. La donna ha approfittato della situazione per accettare l'incarico, facendo infuriare suo marito e mettendo in imbarazzo Kemal. Quest'ultimo ha provato a chiedere a Nihan di lasciare la sua azienda, ma lei non ha voluto saperne. Asu ha notato la discussione tra Kemal e Nihan e ha iniziato a sospettare che tra i due ci sia stato qualcosa. Alla prima occasione, Asu ha fatto capire a Nihan di essere la nuova fiamma di Kemal e lui non ha esitato a reggerle il gioco.