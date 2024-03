Emir Kozcuoğlu non perderà occasione per provocare Kemal Soydere, arrivando ad assumere il fratello di lui Tarik come suo barbiere personale. Questo provocherà un duro scontro tra i due fratelli. Le anticipazioni di Endless Love svelano inoltre che in questa occasione, i genitori dei due uomini prenderanno le difese di Tarik.

Emir assume Tarik come suo barbiere personale

Nella soap Tv Endless Love è ormai chiaro l'astio che c'e tra Emir Kozcuoğlu e Kemal Soydere. Emir cercherà in tutti i modi di provocare il suo nemico soprattutto dopo aver scoperto che in passato lui e Nihan avevano avuto una storia.

Per indispettire Kemal, Emir penserà bene di avvicinarsi alla sua famiglia dopo aver indagato su di lui grazie al fidato Tufan. La mossa subdola di Kozcouglu sarà quella di avvicinarsi a Tarik Soydere, sino ad assumerlo come suo barbiere personale. Tarik accetterà questo lavoro considerando il fatto che verrà pagato profumatamente da Emir per sistemargli barba e capelli ogni volta che vuole. Il fratello di Kemal, però, non dirà nulla ai genitori di questo secondo lavoro. Anche Kemal ne sarà all'oscuro, ma non per molto.

Kemal scopre che Tarik lavora per Emir: scontro tra i due fratelli

Emir farà in modo che Kemal scopra il secondo lavoro di Tarik e lo farà come sempre grazie alla complicità di Tufan.

Poco prima di un colloquio di lavoro, Emir farà in modo che Kemal veda il fratello mentre gli sistema i capelli. Kemal chiederà spiegazioni a Tarik, ma il fratello in tutta risposta gli dirà che non deve dare conto a lui per ciò che fa. Ci sarà un duro scontro tra i fratelli Soydere e questo sarà proprio ciò che voleva Emir.

Kemal più tardi, rivelerà ai genitori che Tarik sta lavorando per conto di Emir ma loro prenderanno le difese del figlio maggiore. Il padre Hüseyin chiederà invece a Kemal di mettere da parte i suoi affari con Emir Kozcouglu se lo ritiene così pericoloso. Inoltre, gli farà presente che è stato proprio Kemal a portare nelle loro vite Emir a causa del fidanzamento andato male con Nihan.

Parole che spiazzeranno Kemal, sempre più in rotta di collisione con il fratello Tarik.

Il successo mondiale di Endless Love

Endless Love è la soap Tv in onda di Canale 5 dallo scorso 11 marzo. In Turchia le due stagioni che compongono questa serie, sono state trasmesse da ottobre del 2015 sino a giugno del 2017. È diventata una delle serie di maggior successo a livello internazionale [VIDEO], visto che è stata acquista da ben 110 paesi e doppiata in più di 50 lingue. I due protagonisti Neslihan Atagül (Nihan) e Burak Özçivit (Kemal) hanno vinto il premio come migliori attori ai Soap Awards France nel 2016.