Emir regalerà un secondo anello a Nihan per ripartire da zero, come spiegano le anticipazioni delle prossime puntate di Endless Love. "Questa volta mi amerai", dirà Emir a sua moglie prima di metterle l'anello al dito e varcare la soglia della villa con lei in braccio. Kemal assisterà alla dichiarazione d'amore da lontano e sarà furioso, tanto che giurerà di fare guerra al suo nemico fino a distruggerlo. I genitori di Nihan vedranno la loro figlia sorridente con suo marito e penseranno che tra loro tutto si stia risolvendo, ma in realtà la ragazza continuerà a disprezzare suo marito.

Ozan e Zeynep, ostacolati dalle rispettive famiglie

Non saranno giorni facili per le famiglie Soydere e Sezin, soprattutto dopo la scoperta della relazione tra Ozan e Zeynep. A Kemal sarà ormai chiaro che Emir vuole conquistare tutta la sua famiglia e non si fermerà davanti a niente e a nessuno, per questo vieterà a sua sorella di vedere ancora Ozan. I coniugi Soydere seguiranno la linea dura di Kemal e Zeynep sarà disperata, trascorrendo la maggior parte del tempo in camera sua. Anche Ozan soffrirà, ma dalla sua parte ci sarà Emir che lo incoraggerà a non arrendersi anche se Zeynep non risponde più alle sue telefonate. In questo clima di infelicità, il matrimonio tra Emir e Nihan andrà sempre peggio, tanto che la donna farà le valigie per andare a Milano senza avvertirlo.

Quando l'imprenditore vedrà sua moglie in procinto di partire le chiederà spiegazioni e le dirà che soltanto lui può autorizzarla a partire o meno, stringendo le mani al suo collo.

La nuova proposta di Emir e il dolore di Kemal

Nihan sarà spaventata dall'atteggiamento di suo marito che noterà anche che la donna non indossa più il suo anello.

"Non è importante, è solo una catena" risponderà Nihan, raccontando di aver perso il gioiello. Emir lascerà partire sua moglie, ma al suo ritorno sarà sulla soglia del giardino della villa ad aspettarla con un nuovo anello. "Dato che hai perso il tuo anello, ora devi sposarti di nuovo", le dirà l'uomo facendoglielo indossare.

"Questa volta mi amerai", continuerà Emir. A guardare tutta la scena ci sarà Kemal che non potrà fare a meno di soffrire vedendo la sua amata ancora tra le braccia di suo marito.

Kemal giurerà vendetta: sarà guerra aperta

Emir prenderà in braccio Nihan e con lei entrerà nel giardino della villa: "Ti porterò attraverso questa porta e ripartiremo da zero", le dirà. Nihan sorriderà ai suoi genitori che la vedranno rientrare con suo marito e penseranno che tra loro le cose stiano andando meglio. In realtà, Nihan non ha mai smesso di amare Kemal e sarà accondiscendente con Emir solo per continuare a proteggere suo fratello. Kemal, invece, sarà pieno di rabbia e giurerà di vendicarsi di Emir: "Questa guerra non finirà".

I ricatti di Emir hanno spaventato i coniugi Sezin

Nelle puntate precedenti, Emir ha mostrato a Vildan e Onder un filmato che incastra Ozan per l'omicidio di una ragazza. L'uomo, inoltre, ha fatto seguire i suoi suoceri e vedendo che Onder ha incontrato Kemal ha capito che tra l'ingegnere e Nihan c'è stato qualcosa in passato.

Spaventato dai ricatti di Emir, il padre di Nihan è corso da Leyla e le ha chiesto di aiutarlo a tenere lontano Kemal dalla ragazza per evitare ulteriori guai. Quando Vildan ha scoperto che Onder è andato a casa di sua sorella è andata su tutte le furie e si è data da fare per togliere la casa a Leyla. Quest'ultima, infatti, vive nella casa di famiglia e anche se per trent'anni Vildan ha rinunciato all'immobile, per ripicca è tornata a pretendere i suoi diritti sull'eredità.