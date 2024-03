Emir ricorderà la trappola tesa a Ozan per fargli credere di essere un assassino nella puntata di Endless Love di mercoledì 27 marzo. Le anticipazioni spiegano che l'uomo mostrerà il video del finto omicidio a Vildan e Onder e li costringerà a dirgli come hanno conosciuto Kemal. Nel frattempo, Ozan avrà il numero di Zeynep e inizierà a flirtare con lei, mentre Kemal farà commuovere amici e familiari con la sua partecipazione ad un programma televisivo.

La trappola di Emir per Ozan e il ricatto ai Sezin

La verità emergerà attraverso i ricordi di Emir e sarà possibile scoprire che l'omicidio commesso da Ozan era solo una trappola.

Il marito di Nihan ripenserà alla sera in cui si era messo d'accordo con una delle due ragazze per spingerla a fare un gioco con Ozan in cui avrebbe usato una pistola scarica per colpirla. Il fratello di Nihan, in preda all'alcol e convinto dalla ragazza che si trattava di un gioco, ha premuto il grilletto e lei ha apparentemente perso la vita. Il ricordo di Emir riporterà al momento in cui aveva pagato la giovane donna per mettere in scena questo finto delitto e incastrare Ozan e la sua famiglia. Emir si recherà ad una cassetta di sicurezza e preleverà alcune chiavette che provano l'omicidio e successivamente tornerà a casa. Vildan e Onder saranno costretti a guardare il video che incastra loro figlio e saranno ricattati da Emir.

Ozan e Zeynep si scambieranno i numeri e inizieranno a flirtare

Emir userà il video del finto omicidio commesso da Ozan per costringere i suoi genitori a dirgli come hanno conosciuto Kemal. I due coniugi, spaventati per il loro figlio, crolleranno. Nel frattempo, Kemal sarà ospite in un programma televisivo e coglierà l'occasione per scusarsi con tutti coloro che sono stati trascurati a causa della sua ambizione.

Le parole del giovane ingegnere faranno effetto e la sua famiglia non potrà fare altro che commuoversi. Ozan, invece, ignaro di tutto quello che sta succedendo alla su famiglia, riuscirà ad ottenere il numero di Zeynep e inizierà a filtrare con lei.

La fragilità di Ozan è stata la forza di Emir

Ozan è il fratello di Nihan ed è un ragazzo molto fragile, per questo Emir lo ha scelto come vittima dei suoi piani.

Grazie alla messinscena del delitto di una ragazza per mano di Ozan, Emir ha potuto sposare Nihan evitando al giovane di finire in carcere. L'uomo continua a tenere in pugno la famiglia Sezin grazie al video registrato quella sera. Nihan è imprigionata in un matrimonio infelice e finto e non può vivere il suo grande amore con Kemal. Fino a questo momento, inoltre, la ragazza non ha mai rivelato al suo ex fidanzato il vero motivo del suo abbandono.