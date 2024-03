Asu noterà una discussione tra Nihan e Kemal in ufficio nella puntata di Endless Love in onda venerdì 29 marzo. Le anticipazioni spiegano che Nihan accetterà di lavorare da Kemal per dipingere i muri dell'ufficio. Emir non sarà affatto d'accordo con sua moglie e tra i due ci sarà una pesante discussione, ma alla fine Nihan proseguirà per la sua strada. Quando Kemal la vedrà al lavoro con la sua squadra proverà a mandarla via e Asu si accorgerà del loro atteggiamento confidenziale. Nel frattempo, Tarik annuncerà alla sua famiglia che farà il barbiere personale per incrementare i suoi guadagni e Vildan chiederà aiuto a Galip a causa dei ricatti di Emir.

Emir si opporrà alla decisione di Nihan

Il pretesto che Kemal inventerà per giustificare la presenza di Nihan nel suo ufficio avrà delle conseguenze inaspettate. L'ingegnere avere raccontato a Emir di aver commissionato a Nihan un lavoro, ma lo aveva fatto solo per evitare di dirgli che tra loro c'era stata una storia d'amore. Nihan coglierà la palla al balzo per stare accanto a Kemal e far innervosire suo marito, prendendo sul serio la proposta di dipingere le pareti dell'ufficio. La donna comunicherà a Emir che accetterà il lavoro proposto da Kemal e lo farà andare su tutte le furie. "Non puoi decidere cosa devo fare", gli dirà, ed Emir riuscirà a stento a trattenere la rabbia, continuando con i suoi ricatti.

Kemal proverà a mandare via Nihan

Nihan si presenterà all'ufficio di Kemal con la sua squadra, pronta ad iniziare il suo progetto artistico. Quando l'ingegnere la vedrà sarà molto imbarazzato e la chiamerà in disparte per parlarle. Kemal chiederà a Nihan di andare subito via, perché avevano deciso che non si sarebbero più visti.

La donna, tuttavia, non avrà intenzione di seguire il suo consiglio e gli dirà che proseguirà il suo lavoro come avevano pattuito. L'atteggiamento dei due non passerà inosservato agli occhi di Asu che li vedrà discutere con una certa confidenza. Per la collaboratrice di Kemal sarà facile pensare che tra l'uomo e Nihan ci sia qualcosa di nascosto.

Nel frattempo, a casa Soydere, Tarik annuncerà alla sua famiglia di aver iniziato a fare il barbiere personale per incrementare i suoi guadagni. Nessuno di loro, però, saprà ancora che il cliente di Tarik è proprio Emir. A casa Sezin, invece, Vildan discuterà con suo marito e deciderà di andare a parlare con Galip per chiedergli aiuto. La donna rivelerà al padre di Emir che suo figlio li ricatta da anni. I due consuoceri lasceranno intendere di custodire molti segreti di famiglia.

Nelle puntate precedenti, Emir si è avvicinato a Tarik

Nelle puntate precedenti, Emir ha offerto un lavoro a Tarik, certo che lui possa essere la chiave per arrivare a capire qualcosa di più di Kemal. Ignaro del suo secondo fine, Tarik ha accettato subito di lavorare per Emir ed è diventato il suo barbiere personale per migliorare la sua situazione economica. Nihan, invece, non si rassegna all'idea di stare lontana da Kemal e ha deciso di sfruttare il suo lavoro per poter stare a contatto con lui.