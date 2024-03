Dall'11 marzo il daytime di Canale 5 darà spazio alla nuova soap opera turca Endless Love con protagonista l'amore tormentato di Kemal Soydere e Nihan Sezin. Sin dal primo incontro, i due si innamoreranno l'uno dell'altra, spingendosi subito al bacio. Una volta dichiarati i rispettivi sentimenti, diversi ostacoli si frapporranno fra la coppia. Dapprima la differente classe sociale dei ragazzi, poi Emir, che intende sposare Nihan, e poi la proposta di lavoro che porterà Kemal a trasferirsi altrove. Pur di stare per sempre con l'amata, Kemal arriverà a chiederle la mano, vedendosi respingere.

Kemal salva Nihan dall'annegamento

Due studenti universitari: Kemal, ragazzo di umili origini che studia ingegneria mineraria, e Nihan, ragazza di ricca famiglia che studia belle arti, si incontreranno per puro caso su un pullman e subito resteranno colpiti l'uno dall'altra.

Quando si rivedranno, la ragazza rischierà la vita: nel corso della festa di compleanno di Nihan ci sarà una discussione che porterà la festeggiata ad allontanarsi per cercare riparo dentro la barca di famiglia, che si trova ormeggiata al porto. La ragazza cadrà dalla barca e Kemal, che si troverà a pochi passi da lei, si precipiterà a salvarla.

Nihan respinge la proposta di Kemal

Emir, che prova un forte interesse per la giovane studentessa, vorrebbe sposarla.

Sarà così che Galip proporrà ai familiari di Nihan di aiutarli a saldare tutti i loro debiti in cambio però pretenderà che facciano sposare la loro figlia con Emir. La madre Vildan sembrerà interessata alla proposta, mentre il fratello Onder sarà indignato all'idea di combinare il matrimonio. La questione sarà sospesa momentaneamente quando Onder accuserà un malessere.

Nel frattempo l'attrazione tra Kemal e Nihan crescerà sempre di più e tra i due scatterà il primo bacio. Pur essendosi rivelati i rispettivi sentimenti, il ragazzo si sentirà frenato dalla differente classe sociale a cui appartengono. Un giorno, intanto, Nihan organizzerà un appuntamento al club, per presentare il suo amato e suo fratello Ozan.

Lo studente di ingegneria verrà intanto assunto presso una miniera in un'altra città e la sua amata si dirà pronta a seguirlo, pur vivendo in una situazione di difficoltà economica. Ma quando Kemal le chiederà di sposarlo, la ragazza lo respingerà in maniera inaspettata. Le strade dei due giovani si divideranno, con Kemal che si dedicherà alla sua carriera e con Nihan che sposerà Emir per salvare la famiglia dal dissesto economico. Il matrimonio della ragazza sarà tutt'altro che felice e, dopo 5 anni, ritrova il suo ex amore quando finirà nuovamente per annegare in mare. Lui la salverà per la seconda volta, riportando alla luce i sentimenti di una volta.

Fan entusiasti della nuova soap

Endless Love sembra aver già catturato l'interesse del pubblico italiano.

Una volta appresa la notizia della messa in onda di questa nuova soap opera turca, sui social circolano molti commenti dei fan.

C'è chi non vede l'ora di scoprire questo nuovo sceneggiato romantico e chi lo ha addirittura definito un kolossal. "Amore eterno, una bellissima storia forse un po' drammatica. A me piace il lieto fine, questa lascia l'amore in bocca", ha anticipato una fan che sembra aver già visto tutto il programma.

"Un kolossal. La serie drammatica turca più bella. Sofferenza, devozione, ma amore eterno. Non vedo l'ora di rivederla, non perdetela ha avuto un gran successo", ha commentato una fan.

"Con tutte le serie belle, trasmettono quella che finisce male", ha lamentato un altro utente.