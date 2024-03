Fedez rompe nuovamente il silenzio per difendere la moglie Chiara Ferragni, di nuovo sotto attacco a causa di una nuova inchiesta giornalistica, questa volta realizzata da L’Espresso, che tenta di far luce sulla ragnatela di imprese con a capo l’influencer; in particolare, ha suscitato aspre polemiche la copertina del settimanale in cui Chiara è ritratta con lo stesso trucco di Joker, il celebre antagonista di Batman. Il rapper ha pubblicato una serie di storie su Instagram in cui critica la scelta di ritrarre la protagonista dell’inchiesta con il volto da clown, chiamando in causa l’attuale proprietario del magazine, Donato Ammaturo, presidente di Ludoil.

Nonostante il periodo di crisi che la coppia sta vivendo in queste settimane Fedez ha voluto mostrare la sua vicinanza alla moglie, attaccando direttamente l’editore de L’Espresso ed elencando alcuni elementi relativi alle attività di quest’ultimo che a suo dire sarebbero state da approfondire.

La copertina che ha fatto infuriare Fedez

L’Espresso ha usato quell’immagine tanto criticata per introdurre l’inchiesta, che mira ad approfondire gli affari di Chiara Ferragni, al centro delle polemiche dopo lo scandalo del pandoro Balocco e le successive indagini sulle sue attività di beneficenza. Il titolo del settimanale non lascia dubbi d’interpretazione sui contenuti dell’articolo: “Ferragni Spa: il lato oscuro di Chiara”.

Secondo il magazine, l’influencer sarebbe a capo di un impero economico poco trasparente, con una rete ingarbugliata di società, accompagnata da una girandola di quote azionarie, con partner ingombranti, manager finiti sotto indagine e anche dipendenti sottopagati.

Fedez inizia la sua replica utilizzando una foto di Donato Ammaturo, truccato allo stesso modo della copertina tanto discussa.

“A quando una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Aspetto con ansia”, scrive il rapper, quasi volendo sfidare i giornalisti del magazine. L’immagine è accompagnata da una canzone cantata con J-Ax, dal titolo inequivocabile, “Pieno di st...zi”.

Le accuse di Fedez al petroliere Ammaturo

Nelle storie successive Fedez ha circostanziato le accuse contro Ammaturo.

Infatti, il rapper ha pubblicato altri commenti su alcune amicizie sospette dell’imprenditore petrolifero, ipotizzando che siano legate ad affari illeciti, come Marcello Minenna, ex direttore dell’agenzia della Dogane, in seguito indagato per corruzione. Inoltre, Fedez fa il nome Rodolfo Ettorre, un manager molto vicino a Massimo D’Alema, entrato recentemente a far parte della dirigenza dell’impero petrolifero di Ammaturo. Infine, nei post cita delle intercettazioni di esponenti della ‘ndrangheta che indicherebbero l’imprenditore come prestanome e riciclatore di denaro sporco della criminalità organizzata, sempre invitando i giornalisti del settimanale ad approfondire le vicende che riguardano il loro editore, con gli stessi toni usati per la moglie.

Per la prima volta il rapper torna a difendere la moglie dopo la separazione

Molti hanno notato come, dopo che le difficoltà coniugali erano emerse, Fedez aveva evitato di intervenire sulle vicende che interessavano la moglie. Per esempio, il rapper ha scelto il silenzio dopo l’intervista della Ferragni a Che tempo che fa e le critiche che ne sono seguite. In molti hanno giudicato le risposte date dall'influencer a Fabio Fazio molto evasive, sia per quanto riguarda le sue vicende giudiziarie e lo scandalo del pandoro Balocco, sia relativamente alla vita privata, con un breve accenno alla difficile crisi che i due starebbero vivendo. In quell’occasione Fedez ha preferito tacere, ignorando completamente l’intervista.

La reazione dei legali di Chiara Ferragni alla copertina

Nelle ultime ore è arrivata anche la reazione dei legali di Chiara Ferragni, che diffidano l’editore a pubblicare il numero con la copertina che mostra l’influencer mascherata da Joker, riservandosi azioni legali, compresa quella per un eventuale risarcimento danni, basandosi anche sulle verifiche di quanto contenuto nell’articolo.