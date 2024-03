Sul sito del Grande Fratello è stato pubblicato un video che riguarda l'intesa nata all'interno della casa tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. Quest'ultimo nel segreto del confessionale ha affermato: "Non capita spesso di stare così bene con una ragazza. Per me è un campanello d'allarme". Dal canto suo anche la 26enne romana ha confidato di non riuscire a nascondere la simpatia che nutre nei confronti dell'imprenditore.

Le dichiarazioni di Falsone

La clip inizia con Alessio e Anita mentre si stuzzicano a vicenda in giardino e parlano delle loro precedenti relazioni.

Nel segreto del confessionale Falsone ha ironizzato: "Che dobbiamo fare. Qua se non si mette una marcia in più, facciamo fatica ad andare avanti". Inoltre il giovane ha ammesso di trovare "sempre più interessante" la situazione che si sta creando con la compagna di reality ed è convinto di essere ricambiato: "La vedo felice, sorridere. Quindi penso che è in cottura".

Infine il diretto interessato si è esposto ulteriormente: "Non mi capita spesso di stare così bene con una persona, con una ragazza in generale. Invece devo dirti che sorriso così a caso per questo ogni tanto penso che si tratti di un campanello d'allarme".

La riflessione di Olivieri

Successivamente anche Anita Olivieri è stata chiamata in confessionale per esprimere la sua opinione su Alessio.

La 26enne imbarazzata ha affermato: "Come ho abbassato la guardia è entrato il ladro, mannaggia a me. Bisogna aumentare la sorveglianza". Poi ha aggiunto: "A volte penso delle cose che vorrei fare, ma poi non le faccio. A volte mi andrebbe di andare oltre. Sto cercando di comportarmi come un bradipo, in modo da non rimanerci male".

Il commento degli altri concorrenti

Chiamata ad esprimere un parere su due concorrenti, Letizia Petris ha chiosato: "Sono sincera, a me piacciono tantissimo. L'altro giorno parlando con Alessio gli ho chiesto cosa pensasse di Anita e mi ha detto che non avrebbe mai pensato di nutrire un'interesse per una ragazza qua dentro".

Rosy Chin ha commentato: "In questo momento li vedo come due calamite". Al contrario Simona Tagli ha sollevato dei dubbi: "Secondo me è una coppia scenica. Il giorno che li vedo completamente avvinghiati come l'edera e schiocca un bel bacio, allora ti dico di sì ma finché non li vedo non ci credo".

Anita Olivieri a rischio eliminazione dal GF

Terminata la 41^ puntata del GF, Anita Olivieri è finita al televoto eliminatorio: la 26enne è risultata essere la meno votata contro Simona Tagli e Perla Vatiero.

Durante la 42^ puntata uno tra Massimiliano Varresse, Grecia Colmenares, Greta Rossetti, Federico Massaro, Simona Tagli, Letizia Petris e appunto Anita dovrà abbandonare il reality show definitivamente.