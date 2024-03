"Ho voglia di lasciarmi andare": con queste affermazioni Anita Olivieri ha commentato il feeling nato all'interno della casa del Grande Fratello con Alessio Falsone. Parlando con Massimiliano Varrese, la ragazza ha spiegato di essere consapevole di avere una situazione in sospeso lontano dai riflettori con l'ex Edoardo ma al tempo stesso ha detto di non riuscire a nascondere l'attrazione verso il nuovo concorrente.

Olivieri si espone su Alessio

Durante l'aperitivo organizzato dagli autori del GF, Anita Olivieri è tornata a parlare dell'intesa con Alessio Falsone.

Parlando con Massimiliano Varrese, la giovane ha affermato: "Non me l'aspettavo, credimi. All'inizio mi sarebbe piaciuta avere una roba simile per capire se provo ancora dei sentimenti per Edo". E ancora: "È una cosa bella, mi fa stare bene e non sto facendo nulla di male. Voglio vivermi, basta". Olivieri ha proseguito il monologo: "Capisco la voglia di provare delle emozioni dopo sei mesi che mi trovo in una bolla. C'è proprio la voglia di lasciarsi andare". Su Alessio, la 26enne ha ribadito di non essere solamente attratta a livello fisico, ma mentale: "L'ho sempre detto che se uno mi avrebbe preso di mente sarebbe finita". In merito a quello che potrebbe accadere lontano dal Reality Show, Anita ha affermato: "Non sto qui a chiedermi come sarà quando uscirò.

Anche con Edo, se c'è o non c'è devo capire che io devo andare avanti in ogni caso. Io mi sto rendendo conto che devo essere felice, con chi non ha importanza".

Dopo aver ascoltato la compagni di reality, Massimiliano l'ha elogiata per non avere mai negato l'evidenza: "Quello che ti fa onore è che non ti nascondi dietro un dito".

"Mai, non ha senso. È ridicolo perché si vede. Potrei fingere, ma non ci riesco", ha replicato Anita.

Il percorso di Anita

Anita Olivieri ha varcato la porta rossa della casa di Cinecittà a settembre. La diretta interessata si è messa subito in mostra per il carattere schietto, tanto che ha avuto diverse discussioni piuttosto accese con Beatrice Luzzi.

Tra le persone con cui ha instaurato un ottimo feeling, c'è sicuramente Giuseppe Garibaldi.

Dal punto di vista sentimentale, Olivieri è entrata single nonostante avesse una situazione in sospesa con Edoardo: i due hanno avuto una relazione di circa 10 anni, ma negli ultimi due anni si sono persi. L'ex coppia è tornata ad avere dei contatti solamente sei mesi prima che la 26enne diventasse una concorrente del GF. Anche se Anita Olivieri ha ricevuto una visita a sorpresa dal suo ex nel giorno di San Valentino, i due si sono promessi di vedersi lontano dai riflettori per decidere se tornare insieme o meno.