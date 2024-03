Terminata la 45^ puntata del Grande Fratello c'è stato un confronto tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi, con la 25enne ad aver spiegato di essere rimasta delusa dal fatto che il compagno non l'abbia votata quando è stato chiamato ad indicare il nome di un possibile nuovo finalista di questa edizione.

Un breve riassunto della 45^ puntata

Durante la puntata andata in onda ieri, 18 marzo, i concorrenti sono stati chiamati a decidere il terzo finalista.

Arrivato il turno di Sergio D'Ottavi, il concorrente ha preferito fare il nome di Massimiliano Varrese piuttosto che quello di Greta Rossetti con la quale ha da poco intrapreso una frequentazione all'interno della casa del GF.

Incalzato da Alfonso Signorini sul perché abbia preferito Massimiliano a Greta, Sergio ha chiosato: "Non credo che lei non sia da finale, ma lei stessa ha detto di non aver affrontato il programma come avrebbe voluto per tante insicurezze e incertezze. Sicuramente le sta tirando fuori adesso, ma questo non significa che ha vissuto il GF come voleva".

"Rispetto la sua decisione, va bene così. Mi dimostra tutti i giorni che mi vuole bene", la replica di Rossetti.

Il confronto post-puntata

Terminata la diretta Greta ha ripensato alle parole di Sergio e si è sfogata con Massimiliano Varrese: "È la motivazione che mi ha fatto male". La diretta interessata ha precisato di non avere nulla contro Varrese, non si aspettava tuttavia una presa di posizione simile dal compagno di reality: "Questo mi insegna che devo credere solo io in me stessa".

In un secondo momento la 25enne ha affrontato l'argomento con D'Ottavi: "Me la sono presa con te per la motivazione che hai dato. Da te quella frase non me l'aspettavo, perché se avessi elogiato Massimiliano non c'erano problemi". Sergio è convinto di essere stato frainteso, ma Greta ha tagliato corto: "Non mi sento sostenuta fuori, ma non mi sento sostenuta nemmeno da te".

La conversazione si è conclusa senza che i due abbiano trovato un punto d'incontro, ma il 31enne ha ribadito di avere sempre creduto nella sua compagna di reality.

Il percorso di Greta Rossetti

Greta Rossetti è emersa all'attenzione del grande pubblico quando la scorsa estate ha partecipato a Temptation Island in qualità di tentatrice: il suo destino si è così incrociato con quello di Mirko Brunetti e Perla Vatiero, che al falò di confronto hanno deciso di lasciarsi aprendo così a Greta stessa le porte di una frequentazione con Mirko.

Nei mesi successivi però, Mirko, quando era ancora fidanzato con la Rossetti, è entrato nella casa del GF trovandovi la sua ex, Perla Vatiero. Nel corso delle settimane i due si sono molto riavvicinati, inducendo proprio Greta a lasciare il compagno in diretta tv.

Poche ore dopo il suo ingresso nella casa che ha scatenato la nascita di un triangolo nel programma Mediaset. L'uscita di scena di Mirko, eliminato dal gioco alcune settimane fa, ha rasserenato gli animi consentendo addirittura a Perla e Greta di allacciare un legame d'amicizia.

Nella casa di Cinecittà, dopo tanti tentennamenti, Greta ha trovato un nuovo inizio sentimentale con Sergio D'Ottavi.