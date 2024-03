Dopo la diretta del 14 marzo è tempo di pagelle per i concorrenti del Grande Fratello. Tra i protagonisti della puntata non si può fare a meno di citare Anita Olivieri che ancora una volta si merita una insufficienza grave in pagella per via del suo tentativo di screditare l'ex fidanzato. Voto basso anche per Greta Rossetti che per salvarsi la faccia si è trincerata dietro ad un 'non ricordo' che non ha fatto altro che affossarla ancor di più. Una buona notizia l'ha regalata Alfonso Signorini nel momento in cui ha annunciato la data della finale che sarà il 25 marzo.

Voto 3 per Greta Rossetti: finge di non ricordare

Nel corso della diretta, Alfonso Signorini mette alle strette Greta Rossetti e Vittorio Menozzi mandando in onda una vecchia clip in cui l'ex tentatrice fa intendere che il modello le ha rivelato dettagli intimi su lui e Beatrice. Lei in men che non si dica, aveva spifferato queste confidenze piccanti ad altri coinquilini. Peccato che in puntata, messa alle strette, Greta ha finto di non ricordare cercando di uscirne pulita. In questo è stata aiutata da Signorini che ha mandato in onda solo una parte del video incriminato. L'ex tentatrice poteva essere sincera visto che sa bene di cosa stesse parlando nel video. Non si è presa le sue responsabilità e per questo il suo voto in pagella è 3.

Anita Olivieri scredita l'ex per uscirne pulita: voto 4

Voto 4 in pagella per Anita Olivieri. L'unica nota positiva per il pubblico del Grande Fratello è che ha perso al televoto e che è finita a rischio eliminazione nella puntata di lunedì prossimo. La gieffina in puntata si è tirata la zappa sui piedi da sola nel momento in cui ha dichiarato di non voler screditare il suo ex fidanzato Edoardo.

Peccato che poi, nel corso della diretta, abbia fatto l'esatto contrario parlando di una relazione durata 10 anni durante i quali, a suo dire, lui non c'è mai stato, facendo intuire che il loro rapporto era fatto di mancanze. Pare un po' strano visto che solo qualche settimana fa lei lo vedeva come il padre dei suoi figli e professava amore per lui.

Insomma, Anita con questo racconto strappalacrime ha cercato di salvarsi la faccia a seguito delle tante critiche ricevute per essere caduta tra le braccia di Alessio. Il suo tentativo è miseramente fallito.

Pagelle del 14/03: Signorini annuncia la data della finale e merita in 9

Una delle poche note positive di questa puntata è stato l'annuncio relativo alla data della finale di questa edizione del Grande Fratello. Il reality show chiuderà i battenti il prossimo 25 marzo, ben prima di quanto si pensasse. Solo per questo il voto in pagella è 9. Gran parte del pubblico ha esultato alla notizia, visto che da più parti si ritiene che questa sia una delle edizioni più brutte di sempre. Tutto sembra studiato a tavolino, vedi le liason o presunte tali tra Greta e Sergio o quella tra Anita e Alessio.

Molti sono concordi sul fatto che se non ci fosse stata Beatrice Luzzi, per gran parte del tempo Signorini e i suoi autori non avrebbero saputo di che parlare. Ecco il motivo per il quale il pubblico può tirare un sospiro di sollievo: questo supplizio durerà ancora una decina di giorni, poi tutti a casa.