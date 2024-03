Giovedì 7 marzo c'è stata una discussione tra Alessio Falsone e Perla Vatiero all'interno della casa del Grande Fratello. Tutto è partito dalla preparazione di una crêpe con l'imprenditore si è lamentato del troppo olio messo sul fondo della padella, mentre la 26enne ha replicato: "Se non sta bene, falle tu". In poco tempo è scoppiato un diverbio con Falsone che ha rimproverato la compagna di reality di avere sempre dei toni bruschi.

La crêpe della discordia

Poco dopo essersi alzati, Alessio e Perla hanno discusso in cucina davanti agli occhi degli altri concorrenti.

Alessio vedendo troppo olio sul fondo della padella ha chiesto a Vatiero: "Ma quanto ce ne metti sotto?". "No amò guarda che era poco. Senti falle tu allora. Era pochissimo. Me la prendo io quella non fa niente, tu prendi la seconda", ha prontamente replicato la 26enne abbandonando la conversazione. In un secondo momento Falsone ha espresso il suo disappunto sulla reazione della compagni di reality: "Risponde come se non si può dire niente. Ogni tanto dovrebbe ricordarsi che bisogna comportarsi con più calma".

Nel momento in cui Vatiero è ritornata in cucina, Alessio ha ripreso la discussione: "Il modo in cui rispondi non va bene. Perché ti voglio bene, sennò...". Dal canto suo la 26enne ha chiesto se davvero stavano litigando per l'olio nella crêpe e ha ribadito di non aver risposto male, ma l'imprenditore l'ha interrotta: "Ma cosa dici, tu rispondi sempre male e non lo ammetti mai.

Sono sempre gli altri". L'imprenditore si è detto stanco di cercare una rappacificazione con Vatiero: "Poi devo essere sempre io quello che ti viene ad abbracciare e dirti che ti voglio bene".

se tu scleri perché ho messo troppo olio nella padella io prendo e la padella te la lancio addosso con l’olio ancora dentro poi questa sceneggiata proprio prima della puntata per far pensare che sia infastidita con te per chissà cosa FALLITO #Perletti pic.twitter.com/oNgO7kJjzU — e ;seyfer era 🌙 (@always__shines) March 7, 2024

Alessio e Perla: un tentativo di confronto

In un secondo momento i due concorrenti si sono ritrovati in camera per cercare un chiarimento.

Perla ha esposto il suo parere: "Non ho risposto male, è una tua impressione. Lasciami in pace perché già ho una situazione complessa". Inoltre ha detto di essersi risentita per altre cose dette da Falsone: "Hai anche detto che tu devi venire da me ad abbracciarmi. Ma che c'entra? Io sono stata zitta per non discutere".

"Non sono modi belli come tu rispondi", ha ribattuto Alessio.

La conversazione si è conclusa con un abbraccio tra i due coinquilini.

Il commento di alcuni utenti dal web

Sul social X diversi fan di Vatiero hanno preso le sue difese.

Un utente ha affermato: "Se tu scleri perché ho messo troppo olio nella padella io prendo e la padella te la lancio addosso con l’olio ancora dentro. Questa sceneggiata prima della puntata per far pensare che sia infastidita con te per chissà cosa?". Un altro ha aggiunto: "Più calma di così, cosa deve fare Perla?". Un fan si è domandato quale fosse il senso della discussione: "Perla ha anche detto che l'avrebbe mangiata lei la crêpe".